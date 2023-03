Alejandro Sanz muestra a qué dedica su tiempo libre mientras está de gira

Alejandro Sanz continúa triunfando con su gira por Latinoamérica. El artista actualmente se encuentra en México, donde está disfrutando del cariño de sus fans, a los que llevaba tiempo sin ver. Unos conciertos que están siendo todo un éxito, tal y como él mismo ha compartido.

«La noche de ayer me disteis la bienvenida, me abrazasteis el alma y regalasteis una conversación de corazón a corazón. Demasiado bello todo. No puedo pedir más. Solo agradeceros una vez más», escribió en sus redes Alejandro Sanz después de uno de los últimos conciertos.

El artista ya ha compartido varios vídeos y reflexiones sobre todas las vivencias que está experimentando durante los días que está pasando en México. Unos días en los que incluso está teniendo tiempo para grabar un nuevo proyecto, aunque de momento ha dado pocos detalle.

Hoy tengo rodaje, con esto lo digo todo y no digo nada 🥷 pic.twitter.com/IvFeSG61jj — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 1, 2023

Después de anunciar un rodaje inminente, de un proyecto que aún se desconoce, el artista ha hecho enloquecer las redes sociales, pues sus fans no pueden esperar a saber que tiene entre manos, aunque todo apunta a que se trata de un nuevo videoclip.

«Hoy tengo rodaje, con esto lo digo todo y no digo nada» escribía Alejandro en su cuenta de Twitter junto al emoji del ninja, que le ha acompañado en todas sus publicaciones relacionadas con la gira que acaba de comenzar por Latinoamérica.

“¿Cómo te trata mi México lindo y querido?? Espero lo estés disfrutando y estés conociendo los lugares tan bellos que tiene mi país”, “Podemos ser las protagonistas de este nuevo video musical que estás grabando?” o “Que todo te salga maravilloso!», son algunos de los mensajes que le han escrito sus fans.