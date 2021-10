Alejandro Sanz ha desvelado el título de su próximo álbum de estudio. Durante una entrevista con la revista ‘Esquierre’, el artista ha dado detalles inéditos sobre este disco tan esperado, que ya tiene totalmente terminado.

Tras publicar ‘Bio’ y ‘Mares de miel’, los dos primeros adelantos del disco, Alejandro Sanz ha desvelado el título del álbum, en el que ha estado trabajando durante los últimos 18 meses. Un disco que tras darle muchas vueltas, finalmente llevará ‘Sanz’ por título.

De esta forma, ‘Sanz’ se presenta como uno de los discos más esperados del año. Un disco producido por Alfonso Pérez y Javier Limón, que Alejandro Sanz ha creado de principio a fin en su casa, el lugar donde ha encontrado la inspiración para componer todo el álbum.

Lo más importante del camino es el viaje vital de lo que fuiste, lo que eres y lo que serás, de principio a fin. Gracias a @EsquireEs por pensar en mí, elegirme y regalarme el honor de ser El Hombre del Año 2021. https://t.co/ReTgctyvMd — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) October 21, 2021

«El disco se llamará Sanz. Barajé varios nombres: Alejandro… Alejandro Sánchez Pizarro… Pero al final me decidí por Sanz. Llevo treinta años construyendo la marca Sanz como para llamarme ahora Alejandro Sánchez Pizarro [risas]. Nunca he sido muy amigo de ser rebuscado en los nombres. Se trata de demostrar con sencillez lo que hay dentro del disco», explica durante la entrevista con ‘Esquierre’.

La sencillez es una de las claves del éxito de Alejandro Sanz. Una sencillez que le acompaña también en este disco, que como él mismo explica, es probablemente el más personal hasta la fecha.

“Quizás es el disco mas mío que he hecho nunca… aunque cada vez me cuesta más trabajo ser yo, encontrar la esencia, porque las cosas van cambiando, y también tu forma de ver la música. He tratado de hacer un disco recuperando en la medida de lo posible el tarro de las esencias”, explica. De esta forma, a través de este disco el artista se muestra más Alejandro Sanz que nunca, con canciones tan personales como ‘Bio’, y tan suyas como ‘Mares de miel’.