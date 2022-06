En unos días se estrena la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. El pasado sábado en Sábado Deluxe se emitía un tráiler que ha levantado la preocupación de muchas personas. Y es que Rocío Carrasco, con papeles en mano, se mostraba decidida a desenmascarar a su familia mediática, y a todas aquellas personas que más daño han causado al nombre de su madre y al suyo propio. Otra de sus ventajas es que cuenta con el apoyo de muchos colaboradores en diversos programas, como puede ser el de Alejandra Rubio, Jorge Javier Vázquez o Isabel Rábago.

Raquel Mosquera ha sido una de las primeras en reaccionar al mensaje de la hija de Rocío Jurado. En su intervención en el pasado programa de Viva la vida, la que fuera mujer de Pedro Carrasco se llevó un «zasca» de Alejandra Rubio.

La presentadora del programa, Emma García, comenzaba explicando que Raquel Mosquera será uno de los nombres que aparecerán en el documental, algo que ha causado indignación a la peluquera: “Raquel, en la docuserie se habla de ti porque llevas hablando de este tema toda la vida. ¡Cómo no se va a hablar de ti!”.

Rocío Carrasco cuenta toda la verdad sobre su familia: “Voy a explicar por qué ya no tengo relación con Ortega Cano, Gloria, Amador y mis hermanos” 📺 Este sábado 11 de junio a partir de las 22:00h, comentaremos la #EntrevistaRocío en @DeluxeSabado https://t.co/q5wHwcqw6G — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 10, 2022

Lejos de concluir el tema, Raquel Mosquera comentó que a Rocío Jurado no le hubiese gustado que tuvieran tanta libertad para hablar de sus intimidades: “Dices que Rocío Jurado es celosa de su intimidad y tú has hablado de la historia siempre. Vamos a ser un poco coherentes en la vida”, le replicaba la hija de Terelu Campos. Sin embargo, la joven recibió una concisa aclaración al respecto: “No he hablado de Rocío Jurado, he hablado de su hija”, a lo que Alejandra Rubio contestaba: “Bueno de su hija, ¿te parece poco?”.

La nieta de María Teresa Campos se ha convertido en una de las mayores defensoras de Rocío Carrasco en los platós. Asimismo, ha advertido en Viva la vida que no piensa pasar ni una en esta segunda parte de la docuserie. Por lo tanto, parece que aún queda mucha tela que cortar.