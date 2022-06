Carmen Borrego se pronuncia sobre ‘En el nombre de Rocío’: «Vamos a alucinar»

Mediaset, después de tantos meses de espera, por fin ha confirmado uno de los estrenos más esperados. Estamos hablando, cómo no, de ‘El nombre de Rocío’, la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. En esta ocasión, la hija de Rocío Jurado hablará sobre su familia. Estamos hablando de un estreno por el que compañeros de ‘Sálvame’, como Carmen Borrego, no han dudado en pronunciarse.

El programa de las tardes de Telecinco fue protagonista. ¿El motivo? Tuvieron la oportunidad de mostrar un breve adelanto de ‘En el nombre de Rocío’. En él, podíamos ver a la propia Rocío Carrasco diciendo lo siguiente: “Está todo aquí”, refiriéndose a los contenedores que guardaban documentos con los que demostraría los motivos por los que dejó de tener una estrecha relación con la familia Mohedano.

En esta docuserie, cuyos capítulos 0 y 1 se podrán disfrutar en mitelePLUS el próximo viernes 17 de junio, nos hará viajar hasta el 1 de junio de 2006. Estamos hablando de ese fatídico día en el que Rocío Jurado falleció. Parece que ese fue el punto de partida para que la relación familiar se rompiera en mil pedazos.

Más de un centenar de horas de grabación, una veintena de testimonios y decenas de cajas con documentación inédita, componen el mayor ejercicio biográfico de Rocío Jurado hasta la fecha 🤩 📍 17 de junio ➡️ #EnElNombreDeRocío en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 ✨https://t.co/Q1elReMp6q pic.twitter.com/5ERnYKBbxM — mitele plus (@miteleplus) June 7, 2022

Carmen Borrego, al ser una de las mejores amigas de Rocío Carrasco, ha vivido en primera persona muchos de los momentos que se explicarán en esta docuserie. La colaboradora de ‘Sálvame’, respecto a ‘En el nombre de Rocío’, no dudó un solo segundo en hacer la siguiente afirmación: “Vamos a alucinar”.

Lejos de que todo quede ahí, la hija pequeña de María Teresa Campos quiso ir mucho más allá: “Se han especulado muchas cosas pero en realidad y verdad ha habido poca”. Gema López, al escuchar a su compañera, no dudó en hacerle la siguiente pregunta: “¿Son cosas tremendas?”. La respuesta de Carmen Borrego fue contundente: “Para mí, sí”.

Además, no tardó en añadir algo más: “Es que cuando una mujer decide no tener relación con su familia no es porque un día se levante y diga ‘hasta aquí’. Uno puede tener un problema con un familiar, con uno, pero cuando es con todos es por algo importante”. Carmen Borrego no tardó en afirmar lo que parecía una evidencia: “Parte todo de la herencia”. Ya queda menos para poder disfrutar, en mitelePLUS, de las primeras entregas de ‘En el nombre de Rocío’, la nueva docuserie de Rocío Carrasco.