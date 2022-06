El pasado lunes 6 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Sálvame’, uno de los programas estrella de Telecinco. De esta manera, observamos cómo Pipi Estrada no dudó un solo segundo en compartir lo que piensa sobre Terelu Campos. Algo que ha propiciado que el colaborador tenga un tenso desencuentro con Carmen Borrego.

Todo comenzó cuando Pipi Estrada quiso tomar la palabra: “Cuando se habla de intimidad, en la persona que me demandó a mí se han visto hasta las costuras de su ropa interior en ‘Interviú’”. Algo por lo que Jorge Javier Vázquez no dudó en reaccionar: “Y lo bonito que es que estés trabajando las cuatro horas por Terelu”.

El colaborador quiso ir más allá: “Yo sí que soy una ONG, la fundación Campos”. Como era de esperar, y ante el rumbo que estaba tomando esta conversación, Carmen Borrego no tardó en intervenir. Es más, lo hizo de manera verdaderamente contundente: “A ver si alguna vez en tu vida te sientas en un plató de televisión y no pronuncias la palabra Campos”.

Pipi Estrada y Carmen Borrego se enzarzan en directo: «Tú y tu hermana sois pelotas con el fuerte y tiranas con el débil» #yoveosálvame https://t.co/MEdT7jiXmh — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 6, 2022

Pipi Estrada quiso responder a su compañera de ‘Sálvame’: “Se puede jugar de dos formas, yo juego al ataque y tu hermana a la defensiva. Cuando no quieres jugar el partido, lo abandonas, pero juega”. La hija de María Teresa Campos se mostró verdaderamente agotada a la hora de escuchar los reproches de su compañero: “Eres soporífero”.

Lejos de que todo quede ahí, Pipi Estrada quiso ir muchísimo más allá: “Ni tú ni tu hermana tenéis ni una mala palabra ni una buena acción. Pelotas con el fuerte y tiranas con el débil”. Carmen Borrego terminó negando en rotundo esta afirmación: “Yo no son tirana ni pelota con nadie, no lo he necesitado”. No es ningún secreto que, cada vez que Estrada y Borrego coinciden en plató, siempre terminan teniendo un tenso enfrentamiento. ¡Este pasado lunes lo volvimos a comprobar!