Alejandra Rubio está disfrutando de uno de los veranos más especiales de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, está embarazada de cinco meses de su primer hijo junto a su pareja Carlo Costanzia. Es más que evidente que los dos están realmente emocionados con la llegada de este bebé.

En los últimos días, Alejandra Rubio sorprendió a sus seguidores al compartir unas imágenes de lo más especiales. La nieta de María Teresa Campos se ha marcado a Málaga junto a Carlo Costanzia para disfrutar de unos días de descanso. Entre esas fotografías, podemos ver una de su barriguita que ha emocionado a muchos de sus seguidores, pero también a sus familiares y amigos.

Un claro ejemplo lo encontramos en la propia Terelu Campos, que quiso dejar el siguiente mensaje en la mencionada publicación: «Pero q bonita eres!!». En las últimas horas, en el plató del programa Vamos a ver que se emite en Telecinco, pudimos ver a Kike Calleja. En la sección del Club Social, ha dado a conocer algunos nuevos detalles sobre el embarazo de Alejandra Rubio.

«Está mucho más guapa que años atrás. Le dije: ‘¡Qué bien te está sentando el embarazo!’, y ella me dice que está bien, tranquila y contenta», aseguró Kike Calleja a sus compañeros de Vamos a ver. Lejos de que todo quede ahí, el colaborador de televisión y ex concursante de Supervivientes 2024 ha querido ir mucho más allá.

¿De qué forma? Desvelando algunos de los antojos que está teniendo Alejandra Rubio durante su embarazo. De hecho, la hija de Terelu Campos tiene dos que son bastante curiosos: «Dice que le apetecen mucho las hamburguesas y el caldo de las aceitunas», confesó Kike Calleja a sus compañeros del Club Social de Vamos a ver.

En la entrevista que Alejandra Rubio concedió en exclusiva a la revista ¡HOLA!, donde confirmó que estaba embarazada de su primer hijo, dio a conocer los antojos que había empezado a tener. Nada que ver con ninguna hamburguesa ni ningún caldo de aceitunas, ya que desveló que tenía muchas ganas de comer chocolate. Algo que es un antojo bastante habitual entre las embarazadas.

Alejandra Rubio, molesta al filtrarse el sexo del bebé que está esperando

Hace unos cuantos días, en TardeAR, Leticia Requejo anunció que tenía una exclusiva que tenía una estrecha relación con la nieta de María Teresa Campos. Lo que nadie imaginaba es que la periodista tenía en su poder una información realmente sorprendente, y es el sexo del bebé que Alejandra y Carlo están esperando.

Debemos recordar que la joven siempre dejó claro que, a priori, no quería saber el sexo de su bebé y que su única prioridad es que todo saliera bien. A pesar de todo, y como ella misma ha comentado, eso no se le ha respetado, ya que en TardeAR se confirmó que está esperando un niño.

Alejandra no tardó en reaccionar frente a las cámaras de Gtres: «Me da igual, yo no lo he ocultado, no tengo ninguna exclusiva que hacer». Lejos de que todo quede ahí, la que fuera colaboradora de Así es la vida quiso ir mucho más allá: «Simplemente es algo que me gustaría haber dicho yo y ya está. A mí no se me ha roto nada». A pesar de todo, ahora se encuentra disfrutando de unos días de relax junto al padre de su hijo. ¡Están más enamorados que nunca!