Alec Baldwin vive unas horas complicadas tras matar de manera accidental a la directora de fotografía de la última película que estaba grabando. El actor recibe el apoyo de sus amigos y familiares, entre los que se encuentran Justin Bieber y su mujer Hailey Bieber.

El suceso se produjo cuando estaba grabando una escena con una pistola de atrezzo que se disparó de forma inesperada ya que todos pensaban que estaba descargada. Además de la fallecida, el director de la cinta también resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the «prop» gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi

