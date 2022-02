Tras la publicación de varias fotografías en las que aparece en actitud cariñosa junto a su ex pareja, Santi Burgoa, Alba Carrillo se ha sincerado. La colaboradora ha aprovechado su aparición en el programa ‘Ya es mediodía’, para contar su situación sentimental actual.

Alba Carrillo ha reaccionado a las fotos, y no ha cerrado una puerta a una reconciliación con el periodista: «No sé qué va a pasar con mi vida, no hay nada cerrado ni nada», explicó.

«Ahora mismo estoy soltera, pero no te puedo decir qué va a pasar con mi vida, porque yo me dejo querer», señaló la colaboradora. «Estoy esperando a que la vida me sorprenda. Entonces, no estoy cerrada a una reconciliación, pero tampoco está la reconciliación hecha».

Alba Carrillo, sobre su relación con Santi Burgoa: «No me cierro a una reconciliación, le quiero mucho»#YaEsMediodía23F

Alba Carrillo explicó que: “Yo le quiero mucho, he seguido quedando con él, ha venido a mi casa, ha estado con mi hijo. Pero tenemos unos problemas estructurales, yo quiero ser mamá y ese tipo de cosas, entonces quedan ciertos asuntos», algo que le echa para atrás a la hora de una posible reconciliación.

Por otra parte, Alba Carrillo también habló sobre el inesperado divorcio de Fonsi Nieto y Marta Castro, asegurando que se enteró cuando todo el mundo: “Yo no tenía ni idea y he ido bastantes veces a su casa con el niño”, demostrando la buena relación que existe entre ambos.

La colaboradora añadió que: “He hablado con ellos y le he mandado un beso a los dos, Fonsi tiene todo mi cariño, mi ayuda y todo lo que necesite…», asegurando que tanto ella como el ex piloto van a fomentar que no se pierda el contacto estrecho entre los hermanos.