El pasado lunes 7 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Montealto: regreso a la casa’. Se trata de un proyecto que, como era de esperar, está dando mucho de qué hablar. Un claro ejemplo lo encontramos en las palabras que Jorge Javier Vázquez pronunció y que ofendieron mucho a Rosa Benito. Algo que han comentado en ‘Ya es mediodía’, programa en el que colabora Alba Carrillo.

Todo comenzó cuando la exmujer de Amador Mohedano reconoció sentirse verdaderamente molesta con el término que Jorge Javier Vázquez utilizó para referirse a ella: “Viuda de Rocío Jurado”. Es más, Rosa Benito cree firmemente que su sobrina no debió haber permitido que el presentador hiciera este comentario.

Lo cierto es que Rocío Carrasco se mostró muy contundente respecto a este asunto: “Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que han ocurrido y que ni a ella ni a nadie les ha parecido vergonzosas”. El pasado lunes, Rosa Benito estuvo en ‘Ya es mediodía’ y aseguró que está dispuesta a limar asperezas este martes, al menos con Jorge Javier Vázquez.

Alba Carrillo aprovecha el futuro encuentro de Jorge Javier Vázquez con Rosa Benito para lanzarle un zasca al presentador: “Siempre ha habido clases” 💥 #YaEsMediodía7F https://t.co/SxhNp0EIwP — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) February 7, 2022

Como era de esperar, Alba Carrillo no pudo evitar pronunciarse sobre este asunto. Y es que, aprovechando la peculiar situación, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP 7’ quiso lanzar un dardo envenenado a Jorge Javier Vázquez. Recordemos que en diciembre fueron protagonistas de una fortísima polémica.

“Qué suerte, Rosa. Para todo hay clases, porque a mí todavía no me ha pedido perdón”, aseguró Alba Carrillo. Por si fuera poco, quiso añadir algo más: “Me encantaría que también se viera conmigo. Mira como hay clases, como yo no soy de la alta alcurnia Telecinquera”. Unas palabras que, como era de esperar, no dejaron a nadie indiferente.

Lejos de que todo quede ahí, la finalista de ‘Gran Hermano VIP 7’ fue más allá: “Sobre todo a mi madre. A mí que no me lo diga, pero a mi madre, si se puede, me haría especial ilusión”. Al fin y al cabo, Jorge Javier Vázquez no dudó un solo segundo en expulsar a Lucía Pariente del plató de ‘Secret Story’ para, posteriormente, lanzar una advertencia a Alba Carrillo dirigiéndose a cámara. Una situación que, desde luego, será difícil de olvidar. ¿Pedirá perdón el presentador como le gustaría a la modelo?