Alba Carrillo sorprende con nuevas anécdotas sexuales: “He dado hostias y me las han dado a mí”

Alba Carrillo se caracteriza por siempre hablar de todo y no tener problemas en desvelar cualquier detalle sobre su vida. En el último episodio de Nos Hemos Liado, su podcast de MTMAD con Nagore Robles, ha desvelado algunos aspectos sobre su vida sexual.

En primer lugar, ha hablado abiertamente sobre que si tuviera alguna vez algo con alguna mujer no dudaría en elegir a su compañera de programa. “Yo si alguna vez me liara con una tía sería con Nagore. Lo digo porque estás buenorra. A mí me gustaría una tía así. Femenina, alta, con mucho carácter, que me diera… Yo soy así, un poco agresiva en el sexo, la verdad. Yo soy de las que he dado hostias y me las han dado a mi”, explicaba la modelo.

A Robles no le han molestado las declaraciones de la madrileña, pero sí que se ha mostrado bastante sorprendida. “¿Hasta qué punto? ¿Cuánto es lo más lejos que has llegado?”, ha preguntado curiosa la de Basauri. “A ver, depende. No he matado a nadie, pero me gusta jugar un poco. Me han atado, he atado… de todo, de todo. Látigos, esposas…”, ha explicado sin ningún tipo de vergüenza Alba Carrillo.

Los invitados del podcast eran Ger y Kikillo, que conducen el suyo propio en TikTok y han explicado a ambas mujeres que esas prácticas eran consideradas parte del mundo del BDSM. Estos han querido saber si había probado la cera caliente derretida por el cuerpo. La modelo ha asegurado que, aunque no había probado la cera de vela, sí que lo había hecho con cera de masaje. Los influencers le han animado ha probarlo y ella no se ha cortado un pelo en bromear con el asunto. “Producción, ¿tenemos alguna vela?”, exclamaba entre risas.

Además, han hablado de otros temas como las redes sociales, lo que significa ser famoso en ellas y sobre jerga de los millennial y la Generación Z. Las presentadoras todavía son bastante jóvenes, pero hay cierto lenguaje que ya se les escapa y que Ger y Kikillo no han dudado en explicar.