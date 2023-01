Nagore Robles y Sandra Barneda fueron pareja durante varios años aunque finalizaron su relación hace apenas un años. Las dos presentadoras sin embargo, son ahora amigas o al menos es lo que se transmite a través de la pequeña pantalla ya que las hemos vuelto a ver juntas pero no revueltas, en un momento que los espectadores esperaban con ganas pero que finalmente parece que les ha dolido o decepcionado. Esto es lo que ha pasado.

Nagore Robles y Sandra Barneda, juntas pero no revueltas

La segunda edición del reality ‘Pesadilla en el paraíso’ estrenada la semana pasada en Telecinco ha reunido de nuevo a Nagore Robles y Sandra Barneda. La primera ha tomado el relevo de Lara Alvárez como presentadora desde la granja en la que están los concursantes, mientras que la segunda es la presentadora del debate en la noche del domingo.

Las dos se vieron las caras en la primera gala del debate, emitida el pasado 15 de enero y aunque los espectadores esperaban con ganas verlas juntas en plató, lo cierto es que finalmente su contacto fue a través del plasma ya que si bien Barnada sí que estaba en plató, Robles se encontraba en la granja.

Sandra Barneda da paso por primera vez a su queridísima Nagore Robles #PesadillaDebate pic.twitter.com/5MrNI0kY4g — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) January 15, 2023

«Muy buenas noches Sandra, qué ganas tenía de saludarte!» es lo que le dijo Nagore a Barneda cuando esta le dio paso desde plató y aunque las dos se veían felices y emocionadas, los espectadores no dudaron en comentar su decepción en redes sociales dado que querían verlas todavía más «juntas». De hecho, a lo largo de toda la gala no faltaron «tuits» de los fans que comentaban lo buena pareja que siguen haciendo a pesar de que ya no están juntas.

Yo cuando Sandra Barneda y Nagore Robles interactúan: #PesadillaDebate pic.twitter.com/vNG5BhIF2B — WONDER ARAN RHAENYRA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) January 15, 2023

Una relación que duró 6 años

La relación entre Nagore Robles y Sandra Barneda era una de las más sólidas en el universo Mediaset. Las dos se conocieron en los platós de Telecinco e iniciaron una bonita historia de amor en 2016 que aunque tuvo una primera ruptura en 2019, se retomó al poco tiempo hasta febrero de 2022, cuando las dos anunciaron en redes sociales que rompían de manera definitiva. Lo hicieron con un post en el que decían «El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil».

Sus seguidores las echan de menos como pareja, aunque ellas han demostrado que han pasado página y que están centradas en el trabajo que por causas del destino las ha vuelto a unir.