Alba Carrillo sorprende con un inesperado mensaje a Jorge Pérez

Alba Carrillo ha vuelto a su trabajo tras varias semanas alejadas del foco mediático, tal y como lo había anunciado Joaquín Prat días anteriores. La modelo se ha sentado en Ya es mediodía para tratar de responder a las preguntas que le hacían sus compañeros de programa sobre cómo ha vivido esta situación y cuales son las medidas que va a tomar.

Durante el programa, la colaboradora no ha dudado en reprochar la actitud que habían tenido algunos de sus compañeros respecto a ella en su ausencia, en especial se dirigió al presentador, Isabel Rábago y por último a Jorge Pérez. Este último, protagonista de todo lo que ha sucedido desde esa noche de fiesta: “Tengo un hijo, lo he pasado mal y he sufrido. Se han tergiversado cosas por parte de mis compañeros”, expresaba. Pero esto no era todo: “Me han molestado cosas que yo me he sentado en mis programas y he hablado de lo que se me ha preguntado, pero yo no fui la primera en hablar”, comenzaba diciendo.

Alba Carrillo no se calla y pone los puntos sobre las íes a Joaquín Prat en ‘Ya es mediodía’ pic.twitter.com/wXhrkrdquN — TVMASPI (@sebas_maspons) January 10, 2023

“Ahora se me ha tachado de haberme pasado de frenada, cuando lo que a mi me parece pasarse de frenada es que te graben en una fiesta privada, que se autoricen a emitirse esas imágenes por parte de una persona que luego dice que va a demandar”, lanzaba una indirecta a su ex compañero de programa. Antes las preguntas de si ella también ha recibido el famoso burofax que ya ha llegado a manos de muchos colaboradores de Mediaset, Alba Carrillo respondía: “A mí también me ha llegado un burofax y ha sido contestado, no voy a hablar de este tema”, aseguraba.

Aunque ahí no quedaba todo, todavía tenía algo más que decirle a la abogada de Jorge Pérez: “A Isabel Rábago un beso, que es abogada, pero en ningún caso magistrada y no emite juicios. Me he sentido juzgada, yo también puedo recurrir a la ley, he tomado medidas legales sin anunciarlo y empezarán a llegar en breve a personas por cómo yo me he sentido dañadas”. Alba Carrillo, sin embargo, no ha querido decir el nombre de las personas. Lo que si ha querido hacer es lanzarle un último mensaje a su compañero que ha desconcertado un poco: “Ojalá que vuelva Jorge, que tiene que trabajar. Si no tiene que coincidir conmigo que no coincida, no le guardo rencor. Que podamos seguir saliendo adelante”, terminaba diciendo.