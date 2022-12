Joaquín Prat da un toque de atención a Alba Carrillo tras sus palabras sobre Jorge Pérez

El polémico encuentro entre Alba Carrillo y Jorge Pérez no termina de tocar techo y parece que todo el mundo tiene algo que opinar sobre ello. En esta ocasión ha sido Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa el que ha hablado sobre el tema.

A pesar de haber hablado con los dos, hasta ahora se había mantenido neutral. Sin embargo, las palabras de Alba Carrillo en el polígrafo de Sábado Deluxe y todo lo que ha contado después le ha parecido excesivo al presentador. Finalmente, ha estallado y ha contado lo que opinaba al respecto.

Uno de los periodistas de El programa de AR, Pepe del Real, ha opinado que “Alba se ha pasado de rosca contando detalles, había cosas que si se las hubiera ahorrado hubiese quedado mejor. La he apoyado hasta ahora, pero está contando cosas que son innecesarias”. Joaquín Prat no ha podido hacer otra cosa que apoyar sus palabras: “¡Con toda la razón! En pleno 2022 estamos hablando del tamaño del miembro de un señor en televisión. Me produce escalofríos… ¿Qué relevancia tiene eso?”.

Pepe del Real cuenta qué ocurrió entre Jorge Pérez, Cristina Porta y Bea Jarrín en la fiesta: «Yo estaba allí» #AR12Dhttps://t.co/B13lC6oSOC — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) December 12, 2022

Además, el presentador se ha mostrado muy enfadado porque asegura que, tras haber entrevistado a los dos, ambos le mintieron sobre todo lo que ha ocurrido después del encuentro. “Espero que cuando les pregunte, alguno me diga la verdad. Es que alucino con la solvencia con la que te mienten… Te miran a los ojos y te la meten doblada, no les tiembla la voz. Estoy deseando que ella nos cuente la verdad. Ella, que es una mujer muy valiente… Espero que nos la diga”, ha declarado.

Alba Carrillo ha opinado en su perfil de Instagram sobre todo lo que se está hablando de ella en estos días y lo ha hecho visiblemente molesta. “El cinismo y la hipocresía traspasan límites. ¿Dónde se grabaron las imágenes? ¿Quién autorizó su emisión? ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ello semanas? ¿Quién dice lo que es mucho o poco? ¿Quién permite que hable gente que ni estaba?”, ha escrito la modelo. No está claro si estas palabras se refieren a Joaquín a otra persona debido a la gran cantidad de gente que ha opinado sobre el asunto. Y muchos de ellos de su misma productora.