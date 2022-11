Joaquín Prat: el valioso consejo a Jorge Pérez para recuperar la confianza de su mujer

Jorge Pérez y Alba Carrillo siguen siendo noticia tras descubrirse unas imágenes de ambos tonteando en la fiesta de Navidad de la productora para la que trabajan. Han sido muchos los compañeros que han querido hacerles reflexionar sobre lo que han hecho. El último de ellos Joaquín Prat, quien le ha dado un valioso consejo al modelo para poder recuperar la confianza de su mujer Alicia Peña.

Jorge Pérez y su mujer llevan casados trece años y han formado una familia de cuatro preciosos hijos, con los que siempre se han mostrado muy unidos y felices. Pero todo se torció cuando el ganador de Supervivientes 2020 decidió tontear con Alba Carrillo en una fiesta, no una sino varias veces: “Es un desliz, una torpeza, una infidelidad. El etiquetarlo es lo menos importante, para mí, es un tonteo que se ha ido de las manos, pero que no deja de ser una absoluta falta de respeto. No hace falta que nadie me destroce, yo ya estoy suficientemente destrozado”, expresaba el bombero a las críticas que recibe constantemente.

Jorge Pérez «No entiendo que haya alguien,que quiera sumarse a una destrucción,de algo que ya está roto,no hace falta que vengáis a romper nada más» pic.twitter.com/G4r4QUqytj — Mimy💫 (@MimiiiS79) November 28, 2022

“Yo sigo manteniendo que no hay beso, me dan igual las imágenes, las perspectivas pueden confundir. No hay ningún beso, se han producido cruces de labios, pero un morreo es inexistente”, le explicaba a Joaquín Prat, un poco incrédulo pues en la mayoría de los videos aparecen los dos besándose en varias ocasiones. “Tienes que vivir con eso, tienes que intentar recuperar esa confianza, creo que lo vas a conseguir”, le recomendaba Joaquín Prat para que pueda llevar su vida de la manera más normal posible.

Jorge Pérez y Alba Carrillo se han liado 🫂#FiestaT5 pic.twitter.com/dFe0p7G5xJ — chiklana (@Fernando3888) November 26, 2022

Alba Carrillo también ha querido dar su versión de lo ocurrido: “Le tengo muchísimo cariño, lamento mucho la situación por el daño que ha ocasionado a los tres y a nuestras familias. Yo por mi parte estoy abierta a tener una conversación. Es normal que a ella le hayan dolido esas imágenes, pero estamos diciendo que no hay nada más ni lo va a haber. No es una relación paralela, no estamos enamorados. Claro que lo pueden salvar perfectamente”, expresaba, asegurando que el matrimonio volverá a estar unido dentro de poco.