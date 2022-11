Alba Carrillo reapareció el pasado domingo en el programa Fiesta, tras publicarse unas imágenes donde aparecía tonteando con Jorge Pérez. En ellas se encuentran los dos en una fiesta cuya anfitriona era la productora Unicorn, y aparecen muy cerca el uno del otro dándose mucho cariño e incluso varios besos y momentos muy acalorados.

Jorge Pérez fue el primero que acudió al programa para dar explicaciones de lo que había sucedido y pedir perdón a su mujer Alicia Peña públicamente: “Desde aquí le pido perdón porque no he sabido estar a la altura”, expresaba el ganador de Supervivientes, visiblemente afectado.

Alba Carrillo:-«Las infidelidades son traiciones vengan de quién vengan,pero en este caso no lo fue».

«El lo ha reconocido y yo también,no hay más,que más hacemos,nos fustigamos?»

«Yo cometí un error por qué el es mi amigo,pero no comento un error como mujer,ojo»👇 pic.twitter.com/X4yklbJIeW — Mimy💫 (@MimiiiS79) November 27, 2022

Ahora era el turno de Alba Carrillo, quién se sentó al lado de Emma García para contar su versión de los hechos. Primero, el programa le hizo ver las imágenes de las que se le acusa metida dentro de una salita cercana al plató. Mientras la modelo veía el video no podía evitar romper a llorar por lo arrepentida que se siente.

“Estoy a ratos, Jorge es mi amigo, le tengo mucho cariño, pero hemos metido la pata. Es verdad que yo soy soltera, no es mi responsabilidad, y en cualquier otra ocasión me daría igual porque no es mi tema. Pero él es mi amigo”, expresaba Alba Carrillo muy preocupada por su relación con Jorge.

Jorge Pérez y Alba Carrillo se han liado 🫂#FiestaT5 pic.twitter.com/dFe0p7G5xJ — chiklana (@Fernando3888) November 26, 2022

“Yo es verdad que estoy libre, no tengo ningún compromiso, pero él es mi amigo y yo le quiero mucho. Entonces es una situación que podíamos habernos ahorrado por el daño que podemos causar a otras personas, porque yo también tengo familia. Y también porque a mí me da pena que se pueda haber estropeado nuestra amista. No ha merecido la pena y me duele hace daño a la mujer de un amigo”, comentaba disgustada ante la cantidad de críticas que ha recibido.

Alba Carrillo ha dado su versión de los hechos: “Estoy acostumbrada a estar con él en ese modo en directo. Si queremos hacer algo premeditadamente no lo hacemos así. Un hombre y una mujer atractivos que tienen feeling pero no saber hasta qué punto se puede ir de las manos. Fue un momento de equivocación”, terminaba diciendo muy arrepentida por lo que había sucedido.