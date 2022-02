Las caras conocidas de Telecinco son siempre protagonistas de algún titular y es que, al final todos se conocen y quien se haya liado con alguno es que no está muy adentro. De hecho, Jorge Pérez, el ganador de ‘Supervivientes 2020’ ha sido el último en ser noticia y es que, a pesar de no haberle sido infiel a su chica Alicia Peña, en su mente ha tenido tiempo para otra persona: Nagore Robles.

El chico asistió como tertuliano al plató del reality y tuvo que confesar que había tenido un sueño con una colaboradora del programa, pero no quiso revelar el nombre. En ese momento todos empezaron a suponer quién podría ser pasando por sus cabezas cantidad de nombres. El diseñador Eduardo Navarrete fue el encargado de desvelar este secreto en plató: Jorge había soñado con Nagore Robles después de saberse que entraría a la casa de Guadalix de la Sierra.

«La pena es que no ha soñado conmigo», decía entre risas Navarrete. «No te voy a decir lo que he soñado con ella», añadía Jorge muerto de la vergüenza dirigiéndose a Toñi Moreno cuando ella le siguió insistiendo en el contenido del sueño. «La pregunta es: ¿se lo puedes contar a tu mujer?», le decía Toñi Moreno.

«Tampoco», le respondió el ganador de ‘Supervivientes’. Al final no quiso desvelar de que se trataba, pero lo que tenemos claro es que no tiene pinta de ser algo simple si no es capaz de contárselo si quiera a su mujer. ¿Cómo ha sido la reacción de Nagore Robles al saber que el modelo ha tenido un sueño con ella? La colaboradora entrará este miércoles 9 de febrero en la casa de los secretos, pero quizá cuando salga se resuelve este misterio y conocemos el contenido de ese secreto que parecer haber sido subido de tono.