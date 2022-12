Joaquín Prat confiesa cuánto le han estafado por un falso mensaje de Correos

Hace tan solo unos días saltaba a los medios una nueva estafa para robar dinero a la gente. Estas cada vez son más difíciles de distinguir y ningún ciudadano está exento de poder caer en ellas. Incluso Joaquín Prat ha confesado en Ya es mediodía que ha sido víctima de una.

El programa matinal ha explicado que los estafadores están utilizando falsas multas de tráfico para engañar a los conductores de los vehículos. Estas incluyen un código QR mediante el que se accedería al pago de la multa, pero este es totalmente falso. Esta es una nueva práctica, pero eso no quiere decir que no haya más formas de caer en engaños.

Uno de los métodos más comunes es el de los falsos paquetes y precisamente en este es en el ha caído el presentador de Ya es mediodía. “El otro día, con un falso mensaje de Correos me la colaron y me han sisado 200 euros de la tarjeta”, ha contado Joaquín Prat. Asegura que si no hubiera sido porque estaba esperando un paquete de verdad jamás habría caído en la trampa. “Es muy fácil caer porque los métodos de estafa cada vez son más sofisticados”, ha reconocido.

La Policía ha emitido ya una alerta sobre el caso de las multas falsas. Hasta 80 de ellas han aparecido en el distrito madrileño de Carabanchel, aunque no se descarta que haya en más lugares. Estas aparecen colocadas en el parabrisas del vehículo, como cualquier otra multa.

Desde el programa han entrevistado a Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias. “Se han abierto diligencias y se está investigando para saber cuál es el trasfondo del asunto”, ha explicado para la audiencia. “No deben escanearlo porque se podría producir algún tipo de perjuicio con respecto a la protección de datos”, ha recalcado la portavoz. Además, ha recalcado que ninguna autoridad utiliza códigos QR para realizar este tipo de trámites.