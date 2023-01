Marta López: dardo envenenado a Jorge Pérez tras esta advertencia a través de sus abogados

La historia entre Alba Carrillo y Jorge Pérez parece no llegar nunca a su fin. En esta ocasión, Marta López ha sido traída a la polémica convirtiéndose en protagonista. El guardia civil ya reconoció haber tonteado con la modelo y haberle faltado el respeto a su mujer en la fiesta, pero al parecer no todo acabó ahí. Tras esto, Alba afirmó que habrían mantenido relaciones en casa de Marta.

La colaboradora siempre estuvo de lado de Jorge Pérez debido a su pasada amistad, aunque ahora se encuentra decepcionada tras las acusaciones de su examigo sobre querer hacer un montaje a su costa. El ganador de Supervivientes 2020 dejó bien claro que denunciaría a todo aquel que hablara de sus asuntos personales en televisión y, como no podía ser de otra manera, los abogados de Jorge se han puesto en contacto con Marta López. Otros colaboradores de Sálvame como Rafa Mora, Miguel Frigenti, María Patiño o Kiko Matamoros también han recibido su respectivo burofax.

“Me pide que rectifique por decir que en mi casa mantuvo relaciones íntimas con Alba Carrillo y me imputa un delito. Me pide que rectifique y le pida perdón. Yo jamás he dicho eso. También me pide que pida perdón por lo que dije de su mujer y su trabajo”, ha explicado Marta López en Sábado Deluxe.

“Si quiere demandar que demande, que se gaste el dinero y que demande. Pero que tenga dinero para todo lo que venga después. Que no mienta más”, ha amenazado muy enfadada la colaboradora a su examigo. Hace unos días en Sálvame esta ya expresó su molestia por la actitud de Jorge Pérez. “Lo que no puede ser es que un señor que ha cometido un error me eche toda la mierda a mí. A día de hoy, sigo protegiendo a Jorge Pérez. Y es tan cobarde que sigue echándome la mierda a mí. Parece que Alba y yo vamos de la mano y no”, quiso aclarar en el programa.

“La ira de Jorge ahora va en contra mía. ¡No hagas el ridículo! ¡Es mentira!”, añadió dirigiéndose directamente al aludido. “Yo, a día de hoy, sigo protegiendo a Jorge Pérez. Era amiga de él y me ha vendido, me ha traicionado y dejado con el culo al aire. Es tan cobarde de echarme la mierda. No estoy mintiendo. Me queréis tapar la boca y las denuncias no me dan miedo, todo lo que he dicho es verdad”, ha advertido Marta López.