Marta López lanza una dura advertencia a Jorge Pérez en ‘Sálvame’

Marta López se convirtió desde el primer momento en una de las protagonistas de la noche en la que Jorge Pérez y Alba Carrillo se dejaban llevar en una fiesta de la productora Unicorn. Fue ella misma quien publicó uno de los vídeos donde aparecían los dos detrás besándose, y además fue en su casa donde terminaron la noche y vivieron momentos subidos de tono.

Desde ese momento, las tensiones y los enfrentamientos no han cesado. Alba Carrillo defiende que ambos habían resuelto la tensión sexual en el sofá de su compañera de programa. Por otro lado, Jorge Pérez sigue negando rotundamente que pasara nada entre ellos y asegura que todo quedó en un tonteo sin importancia. Marta López se ha puesto siempre del lado de su compañera y le ha querido mandar un mensaje a su examigo.

“Lo que no puede ser es que un señor que ha cometido un error me eche toda la mierda a mí. Hoy en día, sigo protegiendo a Jorge Pérez y es tan cobarde que me echa todo a mi encima. Parece que Alba y yo vamos de la mano y no”, comenzaba diciendo muy seria. ¡Pero aquí no acababa todo! Ya que todavía tenía mucho más que decir.

“A mí lo que me ha contado me lo ha contado en la intimidad y ahí se queda. Pero Jorge te digo una cosa, echa para atrás en los mensajes que tienes conmigo, echa para atrás. Este señor me hace hacer el ridículo, me bloquea…”, comentaba, pues asegura que el ex guardia civil va diciendo a sus espaldas que tanto ella como Alba Carrillo han querido tenderle una trampa para romper su matrimonio.

🌟Marta López muy harta con Jorge Pérez: «Que se aguante lo que le va a venir» 👇 pic.twitter.com/sFD1DaT2FP — Seram1 (@Seram110) December 20, 2022

Todavía le quedaba algo más que decir: “Yo, a día de hoy, sigo protegiendo a Jorge Pérez. Era amiga de él, me ha vendido y traicionado y dejado con el culo al aire. Es tan cobarde, no estoy mintiendo. Me queréis tapar la boca y las denuncias no me dan miedo. Yo todo lo que he dicho ha sido verdad”, concluía defendiendo su posición en la historia.

Después de comentar el tema con los colaboradores del programa, estos sentían curiosidad por saber si todavía falta mucha información por salir de esa noche: “A Alicia Peña aún le queda por tragar, a otra persona por lo que todo el mundo dice. Hay gente que tiene testimonios”, terminaba diciendo.