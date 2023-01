Tras un breve período desconectada de la televisión para disfrutar de las navidades junto a su hijo, Alba Carrillo volvía al programa Ya es mediodía y le echaba en cara a Joaquín Prat algunos comentarios que no le habían sentado muy bien durante su ausencia. Sin embargo, ya limadas las perezas, su relación cada día va a mejor e incluso se lanzan alguna que otra indirecta.

Durante Ya es Mediodía se emitieron las imágenes del paso de la colaboradora el pasado sábado en el programa Sábado Deluxe, donde se sometió a un test de personalidad. La psicóloga Aránzazu Junquera le hizo varias preguntas a la modelo tratando de demostrar si Alba Carrillo de verdad actúa así con los hombres porque es una persona interesada o por que se enamora muy fácilmente. Después de varios minutos de análisis, se llegó a la conclusión de que era una persona con mucha capacidad intelectual y se caracteriza por tener mucha sensibilidad e inestabilidad a nivel emocional.

¿Cómo es realmente Alba Carrillo? ¡Mañana la modelo se somete al test de personalidad en el Deluxe! ¡¡No os lo perdáis!! pic.twitter.com/SC5pglZc6w — Deluxe (@DeluxeSabado) January 13, 2023

“Yo nunca he conquistado a mí me han conquistado siempre y luego a mí me gusta alguien y me enamoro con dos de pipas. A Feliciano le conocí porque me separé de Fonsi y mi estilista era la mujer del mejor amigo de Feli y le dijo que me quería conocer y así hasta que nos presentó”, aclaraba en su defensa. Cristina Porta que se encontraba allí presente la juzgó por haber estado con personas que no son del todo atractivas, Alba Carrillo daba una respuesta que no dejó a nadie indiferente: “Me ponen las narices grandes mogollón”, expresaba entre risas.

Volviendo al programa una vez puestas las imágenes, Joaquín Prat le pedía que le diera un titular sobre todo lo comentado en el Sábado Deluxe. Ella con su característico sentido del humor dijo: “Que me encantan los hombres con la nariz grande”, insinuándose así al presentador. Este se quedaba en shock y se le fueron todas las palabras de la cabeza sin saber bien como despedir el programa: “Emm… En…Ya es Mediodía ha finalizado…se quedan con David Cantero”, terminaba diciendo.