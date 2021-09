El pasado jueves, Miguel Frigenti e Isabel Rábago protagonizaron un fuerte enfrenamiento en ‘Secret Story’. Tras las acusaciones del colaborador, la casa del nuevo reality de Telecinco se ha llenado de un ambiente muy tenso, y en el plató del programa, Alba Carrillo ha estallado contra su ex compañero.

Todo comenzó cuando Miguel Frigenti acusó a Isabel Rábago de tratarle mal. El colaborador llegó a asegurar que en las reuniones de ‘Ya es mediodía’ le humillaba. Unas acusaciones muy graves que desde plató, Alba Carrillo y Miguel Ángel Nicolás han querido aclarar.

“¿Tú te crees que una persona profesional tiene que contar lo que ocurre detrás de las cámaras?», expresó Miguel Ángel Nicolas a Nuah, la pareja del colaborador que se encontraba en el plató de ‘Secret Story’.

Los colaboradores de ‘Ya es mediodía’ presentes en plató aprovecharon para aclarar la polémica en torno a la salida de Miguel Frigenti del programa #Secret20S https://t.co/CNwN7gRKm6 — Secret Story España (@SecretStory_es) September 20, 2021

Nuah insistió en que su pareja, Miguel Frigenti está intentando buscar la respuesta a por qué el programa ‘Ya es mediodía’ dejó de contar con él. A lo que Alba Carrillo respondió: “A lo mejor a ti te ha contado una cosa que está sesgada porque a él le interesa y porque eres su novio, pero te voy a decir la realidad».

“Ha sido muy generoso con tu pareja porque me consta que no querían que estuviera en ‘Ya es Mediodía’ en ningún momento. En su día, Miguel Ángel, le ha brindado la mano, mucho apoyo y le ha ayudado mucho apoyo en televisión. ¿Y sabes cómo está actuando con Miguel Ángel? Como actúa con todo el mundo en la casa, traicionero y por detrás. Ese es Miguel Frigenti y se está retratando» ha expresado Alba Carrillo, defendiendo a Miguel Ángel Nicolás.

Además ha añadido muy enfadada que: «Yo no tengo potestad en quitar o dar trabajos, no influí en nada. Jamás en la vida he dicho: ‘Él o yo a nadie’. Dejad de mentir».