Miguel Frigenti ha vivido uno de sus momentos más complicados desde que entró en la casa de ‘Secret Story’. Durante una de las últimas galas del nuevo reality de Telecinco, el colaborador de ‘Sálvame’ desveló que Isabel Rábago le trataba mal durante las reuniones de ‘Ya es mediodía’, programa en que coincidieron trabajando.

Fue entonces cuando Isabel Rábago estalló y le aseguró que iba a tomar medidas. «La productora hablará» respondió la colaboradora muy enfadada tras la confesión de su compañero. Unas palabras tras las que Miguel Frigenti, totalmente fuera de sí, volvió a afirmar que lo que acababa de contar era verdad.

«La productora no estaba en esas reuniones estábamos en un cuarto cuatro personas. Tú me gritabas y me atacabas, ¡has sido más mala conmigo que la quina! Me has hecho mucho daño… Llevo un puto año callándome», expresó el concursante.

Miguel Frigenti ha recibido un chute de energía con vuestros mensajes

🔄 Se va a venir arriba contra los demás

Tras este enfrentamiento, Frigenti acudió al cubo de ‘Secret Story’ donde, entre lágrimas, señaló que “me voy a cargar mi carrera”. Más tarde, desveló que tiene miedo del revuelo que hayan podido generar sus palabras fuera.

«Aquí estoy continuamente subiendo y bajando. Pensaba que iba a vivir una cosa y estoy viviendo lo contrario» explicó el colaborador de ‘Sálvame’, que además, esta semana se enfrenta a su primera nominación en la casa de los secretos.

Por otra parte, Isabel Rábago también terminó la noche llorando, y Miguel Ángel Nicolás, que se encontraba en el plató del programa, explicó por qué la colaboradora estaba así: «A Isabel le descoloca mucho de dónde viene la información sobre los motivos del despido de Frigenti y piensa que debe haber fuera una buena montada para que me lo diga el presentador y en directo».