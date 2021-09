El pasado jueves 16 de septiembre pudimos disfrutar de la segunda gala del reality ‘Secret Story’, siendo Jorge Javier Vázquez el flamante presentador. Fuimos partícipes de uno de los programas más completos e intensos que se recuerdan, donde pudimos ver numerosos enfrentamientos. Aunque uno de los más sonados lo protagonizaron Miguel Frigenti e Isabel Rábago.

Muchos son los participantes de ‘Secret Story’ que señalaron tanto al colaborador de ‘Sálvame’ como a Cristina Porta de tener una amistad demasiado hermética, por lo que no se pueden acercar a ellos. Los dos lo negaron en rotundo, dejando claro que se esforzaban cada día en tratar de conocer al resto de concursantes.

Pero si hay alguien con quien a Miguel Frigenti le está costando abrirse es, sin lugar a dudas, Isabel Rábago. En directo, el periodista reconoció lo siguiente: “No me gusta, aunque es una persona que me facilita mucho la convivencia y que no me importa”. El punto de inflexión llegó cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó si creía que Isabel Rábago era la culpable de que le hubieran echado de ‘Ya es mediodía’.

Debemos tener en cuenta que esta situación se planteó el pasado martes, en el programa presentado por Carlos Sobera. Marisa, madre del colaborador, aseguró que “hubo muchas traiciones encubiertas. Mi hijo de la noche a la mañana desapareció de ese programa (‘Ya es mediodía’) sin que le dieran explicaciones”. El presentador preguntó: “¿Estás acusando a Isabel de que haya sido causa de su despido?”, por lo que respondió: “No es que esté acusando explícitamente a Isabel, es que Isabel formó parte de eso y no hubo una claridad por parte de los compañeros, y no hubo una buena conexión”.

Partiendo de esta situación, Jorge Javier Vázquez hizo este planteamiento el pasado jueves y Miguel Frigenti negó haber dicho eso alguna vez. Isabel Rábago se mostró realmente indignada. Es por eso que el joven brotó como nunca, gritando a la periodista que le había hecho sufrir y que le había tratado muy mal durante las reuniones de ‘Ya es mediodía’.

Según confesó Miguel, en esos encuentros tan solo había cuatro personas y el presunto mal trato tenía su origen en una persona: Alba Carrillo. Él se negaba a defender a la íntima amiga de Isabel Rábago durante su participación en ‘Gran Hermano VIP 7’: “Tú me gritabas y me atacabas. Has sido muy mala conmigo”. Todo ello mientras Rábago pedía continuamente que la productora se pronunciara al respecto. Parece que la guerra entre los dos ha estallado en ‘Secret Story’.