El pasado martes, Alba Carrillo y Sonsoles Ónega se convirtieron en protagonistas después de haber tenido un encontronazo en la sección ‘Fresh’ del programa ‘Ya es mediodía’. Y todo por el trato que la colaboradora ha tenido, en el mismo plató, con su compañera Ángela Portero. Algo que la presentadora no ha querido pasar por alto.

Todo comenzó cuando Ángela opinó que, en diversas ocasiones, Alba Carrillo ha realizado comentarios que no han dejado en un buen lugar a su padre. Por lo tanto, lejos de que la tertuliana aceptara esa opinión, no ha dudado en responder de una forma de lo más contundente.

“Lo que te guste a ti o no me importa un bledo”, afirmó Alba Carrillo tras escuchar a su compañera. Lejos de que todo quede ahí, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP 7’ fue más allá: “Hay una cosa que se llama sentido del humor y si ellos no tienen la piel tan fina por qué nos vamos a meter los demás”.

Alba Carrillo ha terminado enfrentándose a Sonsoles Ónega con un gran disgusto 💥 #YaEsMediodía824 https://t.co/AknSzMKBux — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) September 14, 2021

La modelo, en esta ocasión, se refería a una persona que el lunes intervino en ‘Sálvame’, que aseguraba que tanto madre como hija trataban de manera “vejatoria” y “humillante” a Carlos Carrillo. Sea como sea, la joven tiene absolutamente claro que ninguno de sus familiares sería capaz de atacarlas de esa manera tan cruel, y mucho menos en televisión.

A pesar de haberse mostrado contundente, Sonsoles Ónega no ha querido dejar pasar la oportunidad para echar en cara a su compañera la actitud que ha tenido con Ángela Portero. “No le digas que te importa un bledo”, pidió. Es entonces cuando la hija de Lucía Pariente volvió a repetirlo: “Es que me importa un bledo”.

La presentadora, al ver la reacción de la colaboradora, optó por calmar el ambiente: “Sabes que te quiero”, aseguró. Alba Carrillo no tardó en responder: “Ya no lo sé. Últimamente lo estoy dudando porque me metes unos ‘ñascas’… Te lo digo de verdad”. Sonsoles reconoció que “me ha dado pena”, refiriéndose a Portero. Es entonces cuando la colaboradora volvió a dar un golpe en la mesa: “Igual que ella dice lo que quiere yo también, ¿o qué pasa?”. La tensión y la indignación estuvieron presentes hasta que Sonsoles Ónega tuvo que dar paso a ‘Informativos Telecinco’.