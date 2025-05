La respuesta perfecta de un restaurante a una clienta que ha provocado aplausos en las redes: «Si no es suficiente…»

Las reseñas no perdonan y a veces los clientes plasman en internet sus frustraciones contra un restaurante, por absurdas que sean. Es el caso de una señora que se quejó de los horarios de un establecimiento de sushi.

La respuesta viral de los gerentes del local ha levantado aplausos en las redes sociales por la defensa que hace de los camareros y de sus derechos laborales.

Sobre el restaurante Nori Sushi, situado en Pueblo Seco (Barcelona), se pueden leer en Google muchas reseñas, que contradicen a esta clienta. Destacan la buena calidad del sushi o el trato amable y cercano de los camareros.

Sin embargo, la señora en cuestión dedicó una dura crítica al local porque no abría cuando ella quería. Lejos de ignorar la reseña, el restaurante tuvo que salir en defensa de sus trabajadores, y las redes sociales han estallado en aplausos.

Una clienta critica los horarios de un restaurante por respetar los descansos

La interacción la ha recogido el usuario de Facebook Soy camarero. La clienta puntuó al restaurante con tres estrellas sobre cinco, y reconoció que en general estaba «todo bien».

Pero la reseña no acababa ahí, la señora tuvo un problema. «Qué pena el horario. Siempre cerrado cuando yo quiero pedir. Los días que está abierto tiene horario limitado y luego lunes y martes está cerrado», opinaba la mujer, que parece desconocer que los restaurantes también tienen días libres.

La clienta siguió insistiendo en su idea y reconoció en su reseña que no es la primera vez que sentía esta insatisfacción con el restaurante Nori Sushi: «Pongo el comentario porque ya van muchísimas veces que me lo encuentro cerrado justo cuando me muero de hambre».

Los gerentes del restaurante defienden a sus camareros

Los gerentes de Nori Sushi no se quedaron de manos cruzadas y decidieron responder a la clienta: «Señora, tenemos un horario de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 de miércoles a domingo. Dos días de fiesta».

«Respete el descanso del personal. Si no es suficiente busque otro restaurante donde le den lo que busca, pero en Nori Sushi respetamos los horarios para que los trabajadores puedan tener una vida digna», afirmaba el restaurante con contundencia.

Las redes sociales celebran la respuesta viral a una clienta enfadada

Las redes sociales en ocasiones son un lugar hostil donde las personas insultan y critican desde el anonimato, pero en esta ocasión la mayoría de reacciones a la respuesta del restaurante fueron positivas.

«Este es el problema de hoy en día. Criticar es gratis y echar por tierra el trabajo de una familia o un equipo de trabajo está a un solo clic. Nuestra triste realidad», se quejaba un usuario.

Otra le respondía que quien se ha echado por tierra es la propia clienta con su reseña: «Las personas con dos dedos de frente no estamos de acuerdo con estos caraduras que se creen que el mundo gira en torno a ellos».

Otros usuarios aprobaron la respuesta del establecimiento y la compararon con otros negocios a los que sí se respeta por sus horarios: «Muy bien contestado. Los bancos no abren ni un minuto más y es lo que hay. La hostelería es muy esclava».

«A mí me suele entrar hambre a las tres de la mañana, si es que…», respondía con humor otro usuario de la red social.