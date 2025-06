Su nombre espanta pero pocos saben que es uno de los platos más famosos de España: ya lo comía Don Quijote

El Quijote no sólo es uno de los libros más famosos de la historia de España por romper con los libros de caballería o por recoger parte de nuestra cultura popular y de los refranes. Además, Cervantes se preocupó de describir lo mejor de nuestra gastronomía.

Uno de los más famosos y contundentes es la olla podrida. En España es muy famoso, pero el nombre hace que los turistas piensen que debe ser algo asqueroso.

Sin embargo el origen de su nombre tiene más que ver con el poder y el honor que con la podredumbre. De hecho lleva tantos siglos siendo un manjar en España, que Cervantes ya lo incluyó en El Quijote.

El verdadero origen del plato español que asquea a los turistas por su nombre

Si intentas traducirle el nombre de la olla podrida a un extranjero vas a tener serias dificultades para convencerle de que lo pruebe. Lo que puedes hacer es explicarle el verdadero origen del nombre.

Aunque pueda parecerlo, no tiene nada que ver con que la comida esté podrida, sino que deriva del término poderida o de poder. Es decir, es una referencia a la riqueza y contundencia de los ingredientes, que sólo las clases acomodas podían permitirse.

No estamos ante un caso de cocina de aprovechamiento, ya que la olla podrida incluye alubias rojas, carnes de cerdo como las manitas, costillas, orejas, morro, chorizo o morcilla, hortalizas y hasta aves.

Todo ello debe ser cocido durante horas hasta que los sabores se fundan y formen un caldo espeso y caliente. El resultado es uno de los platos más increíbles que vas a probar en el interior de España.

El plato tiene sus orígenes en la Edad Media y sigue siendo un plato estrella en toda Castilla y León, especialmente en Burgos. Allí se le considera como uno de los emblemas de la ciudad.

Las referencias directas a la olla podrida de Burgos en ‘El Quijote’

La olla podrida es uno de los platos más típicos de España desde la Edad Media y una buena prueba de ello es su mención en El Quijote. El Centro Virtual Cervantes nos recuerda su aparición en el capítulo 47 de la segunda parte de la obra. De hecho se le menciona de forma explícita:

Aquel platonazo que está más adelante vahando me parece que es olla podrida, que, por la diversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y provecho.

Estas líneas de Cervantes en El Quijote son la demostración de que a inicios del siglo XVII ya era uno de los guisos más conocidos y apreciados de España. Se le describe como un manjar capaz de satisfacer a todo tipo de personas.

Otros manjares españoles que comía Don Quijote

La olla podrida tiene un paso más testimonial por la vida de Don Quijote, pero Cervantes incluyó otros platos en su obra que jugaron un papel fundamental. Quizás el más importante sea los duelos y quebrantos.

Como bien resume el Centro Virtual Cervantes, la importancia de los duelos y quebrantos se nota desde el mismísimo arranque de El Quijote, justo cuando se describe la dieta de Alonso Quijano.

Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos…

El menú no está elegido al azar, sino que muchos autores consideran que era una forma bastante inteligente de ironizar sobre la pérdida de riqueza de los nobles y sobre cómo la caballería estaba muerta.

Don Quijote ya sólo tenía el título, pero muy poco dinero. Una muestra clara es que su dieta estaba basada en comida de aprovechamiento y más típica de pastores que de nobles.