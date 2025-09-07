Ni Asturias ni Cádiz: la provincia con la gastronomía más infravalorada de España, según National Geographic

España siempre ha destacado por su comida y la gastronomía de Cataluña ha jugado un papel fundamental en su desarrollo. Los ojos suelen centrarse en la ciudad condal, ya que Barcelona tiene restaurantes que gustan hasta a los reyes, pero hay una provincia todavía mejor.

Más allá de la capital de la comunidad autónoma, Gerona ha demostrado que puede competir con cualquier otra provincia española por tener la mejor gastronomía del país.

Al menos esto es lo que ha señalado National Geographic y tiene motivos para pensarlo: alguno de los mejores cocineros del mundo han puesto su foco allí la tradición le avala.

La familia que ha vuelto a colocar a Gerona como la vanguardia de la gastronomía española

Una de las claves por las que Gerona ha conseguido estar considerada la provincia perfecta para comer en España es el establecimiento de grandes chefs españoles.

Entre todo el panorama gastronómico, hay una familia que está destacando por encima del resto: los Roca. Joan, Josep y Jordi han transformado la escena culinaria con una propuesta que mezcla modernidad y tradición.

De hecho, han conseguido plasmarlo en su nuevo restaurante, Esperit Roca, ubicado en una fortaleza gerundense del siglo XIX. Allí se pueden probar platos increíbles como la cigala artemisa.

Y es que una de sus bases es que utilizan únicamente productos de máxima calidad y de proximidad, con lo que han conseguido un gran vínculo emocional con la tierra.

Por qué la gastronomía de Gerona es tan especial

Hay un motivo geográfico e histórico que explica por qué la gastronomía de Gerona es tan increíble: tiene influencias de muchas cocinas y eso la hace muy especial.

La cercanía con Francia, las influencias mediterráneas y la huella de culturas como la íbera, la romana, la árabe y la judía se reflejan en cada receta. Si a eso le sumas a grandes chefs, el resultado no podía ser otro.

Además, no pienses que si vas a Gerona sólo vas a poder comer en un restaurante con estrellas Michelin. Hay oferta gastronómica para todo tipo de bolsillos.

Si te das un paseo por el centro de la ciudad vas a descubrir que no hay un solo barrio, donde no haya al menos un buen bar o restaurante con precios de toda la vida y un buen menú.

Entre los locales que National Geographic menciona, son especialmente recomendables el Restaurante Ibèric, con un carta con 50 años de historia oe l mítico Casa Marieta.

Y si toca comprar un buen producto fresco, en Gerona tienen la suerte de tener el Mercado del León, un lugar tradicional y sin infinidad de turistas para adquirir los mejores alimentos.

El restaurante más famoso de la historia que puso de moda la cocina gerundense

Ahora vemos a Ferran Adrià dándonos trucos de cocina, pero no tiene que olvidarse que es uno de los cocineros más importantes de todos los tiempos. Sobre todo gracias a la fama del legendario El Bulli.

Ubicado en Rosas (Gerona) fue cinco veces considerado el mejor restaurante del mundo y, aunque cerró en 2011, su legado sigue vivo y casi todas las personas reconocen su nombre.

Hoy Gerona puede decir que acumula una veintena de estrellas Michelin. La mejor prueba de que su gastronomía está infravalorada, ya que toda la provincia apenas supera los 800.000 habitantes.