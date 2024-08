Abre un restaurante en una granja y se convierte en uno de los mejores de todo Barcelona

Barcelona, una ciudad vibrante y cosmopolita, ofrece una escena gastronómica tan diversa y emocionante como su cultura. Desde tapas tradicionales hasta experiencias culinarias de vanguardia, la ciudad es un paraíso para los amantes de la buena comida. Basado en las recomendaciones de The World’s 50 Best Restaurants, aquí te presentamos los seis mejores restaurantes de Barcelona que tienes que visitar.

1. Disfrutar

Ubicado en Carrer de Villarroel, 163, 08036 Barcelona, Disfrutar es un templo de la innovación culinaria. Fundado por tres ex-chefs de El Bulli, este restaurante ha ganado reconocimiento mundial por su creatividad y técnicas de vanguardia. Ofrecen menús degustación que son un viaje sensorial, con platos como la ‘Tarta al Whisky’ o un gazpacho en versión sándwich.

Disfrutar debutó en la lista de The World’s 50 Best en 2018 en el puesto No. 18, apenas un año después de ganar el Miele One To Watch Award y recibir el premio Highest New Entry como resultado. En 2019, el restaurante alcanzó el top 10.

2. Alkimia

Alkimia es el lugar donde puedes descubrir el pasado y el futuro de la cocina catalana. Un restaurante de alta gama para los tiempos modernos, lo encontrarás en una calle algo descuidada, dentro del renovado centro gastronómico diseñado por Jean Nouvel, que una vez fue la fábrica de cerveza Moritz.

Llama al timbre y espera a ser conducido al elegante comedor: un paisaje marítimo contemporáneo y dorado con características originales y vajilla refinada y recuperada. Los comensales son recibidos en un elegante comedor contemporáneo con vistas directas a la cocina, donde el chef Jordi Vilà y su equipo reinventan clásicos catalanes como el cordero Xisqueta. Además, hay un menú degustación centrado en la caza disponible para preordenar durante la temporada.

3. Bar Brutal

Bar Brutal, situado en dos locales distintos conectados por una tienda de licores de estilo antiguo, es uno de los mejores lugares en Barcelona para disfrutar de vinos naturales y artesanales. Fundado por Joan Valencia, propietario de la distribuidora de vinos Cuvée 3000, este bar ofrece etiquetas de productores orgánicos, biodinámicos y de baja intervención.

Los gemelos venecianos Max y Stefano Colombo, propietarios del restaurante Xemei en Poble Sec, están detrás del menú de tapas que incluye recetas locales y de la región del Véneto. El menú cambia según la disponibilidad de productos locales, ofreciendo opciones como tablas de quesos, ostras frescas y sardinas marinadas.

4. Cañete

Justo al lado de la turística La Rambla, con puertas delanteras pintadas con grafitis, Cañete es un restaurante que pueden disfrutar tanto los locales como los visitantes bien informados. El espacio híbrido, una mezcla de bar y bistró, ofrece una lista de clásicos, prestando atención de alta cocina a los perfiles de sabor y a productos súper frescos.

Desde jamón ibérico y pan con tomate hasta paellas que homenajean la herencia sevillana del propietario, cada plato es una fiesta de sabores frescos y vibrantes.

La decoración acogedora y el ambiente animado convierten a Cañete en una opción ideal para disfrutar de tapas tradicionales en el corazón de Barcelona. Los boquerones vienen directamente del mercado de pescado catalán, mientras que la icónica bomba de la ciudad (una albóndiga picante) representa a su región con orgullo. Como dice el menú: ‘F*ck Your Diet’ ven con hambre, sal feliz.

5. Els Casals

Situado en el pequeño pueblo de Sagàs, a una hora en coche al norte de Barcelona, Els Casals es un restaurante de alta cocina en una granja dirigido por el chef Oriol Rovira y su pareja Carolina Calvo Serra. Con su propia granja de 200 acres que suministra gran parte de la carne y los vegetales del menú, el enfoque de ‘cerrar el círculo’ de la pareja valora la trazabilidad de los ingredientes de ‘cero millas’. Els Casals ha sido galardonado con una estrella Michelin verde y una estrella Michelin regular por la cocina de Rovira, lo que le da su merecido puesto entre los mejores restaurantes de Barcelona.

Los menús degustación incluyen platos como liebre, venado, trufa forrajeada y la sobrasada con tomate y miel. Además, ofrecen alojamiento para aquellos que deseen pasar la noche.

6. Gresca

Gresca es uno de los lugares de tapas más populares de Barcelona, un restaurante de barrio acogedor y sin pretensiones que nunca pasa de moda. Observa a los chefs en acción mientras disfrutas de berenjenas a la parrilla, buñuelos de bacalao y las mejores anchoas de la ciudad. Con dos menús degustación a precios razonables en el restaurante principal y una carta con vinos superlativos en el Gresca Bar al lado, es un lugar que no te puedes perder.

Además, el ‘bikini’ de setas, una versión de la clásica tostada catalana con queso fundido y yema de huevo, es imprescindible.

Estos seis restaurantes encapsulan lo mejor de la escena gastronómica barcelonesa en 2024, ofreciendo cada uno una experiencia única que mezcla magistralmente tradición, innovación y ambientes excepcionales.

¡Asegúrate de reservar tu mesa y disfrutar de los mejores restaurantes de Barcelona!