La lista de los mejores restaurantes del mundo de 2025 según The World’s 50 Best Restaurants

Los más de 1.000 expertos de The World’s 50 Best Restaurant ha dejado al español Asador Etxebarri al filo del número 1 en la lista de Los 50 mejores restaurantes del mundo este 2025. Aunque eso no ha impedido que el establecimiento vasco, en la localidad de Axpe y liderado por Bittor Arginzoniz, alcance la cima del sector, al situarse en la segunda posición y ser, a la vez, el Mejor restaurante de Europa. Sólo lo ha adelantado el restaurante Maido, en Lima (Perú), que es también el mejor de Latinoamérica.

Estos han sido los negocios seleccionados por el jurado como los grandes templos de la gastronomía:

Los 50 mejores restaurantes del mundo de 2025

Maido (Lima, Perú). Mejor restaurante de Latinoamérica. Etxebarri (Axpe, España). Mejor restaurante de Europa. Quintonil (Ciudad de México, México). DiverXO (Madrid, España). Alchemist (Copenhague, Dinamarca). Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia. Sézanne, Tokio (Japón). Table by Bruno Verjus (París, Francia). Kjolle (Lima, Perú). Don Julio (Buenos Aires, Argentina). Wing (Hong Kong). Premio a la hospitalidad. Atomix (Nueva York, Estados Unidos). Potong (Bangkok, Tailandia). Plénitude (París, Francia). Ikoyi (Londres, Reino Unido). Lido 84 (Gardone Riviera, Italia). Sorn (Bangkok, Tailandia). Reale (Castel di Sangro, Italia). The Chairman (Hong Kong). Atelier Moessner Norbert Niederkofler (Brunico, Italia). Narisawa (Tokio, Japón). Sühring (Bangkok, Tailandia). Boragó (Santiago de Chile, Chile). Elkano (Getaria, España). Odette (Singapur). Mérito (Lima, Perú). Trésind Studio (Dubái). Lasai (Río de Janeiro, Brasil). Mingles (Seúl, Corea del Sur). Le Du (Bangkok, Tailandia). Le Calandre (Rubano, Italia). Piazza Duomo (Alba, Italia). Steireck (Viena, Austria). Enigma (Barcelona). Nusara (Bangkok). Florilège (Tokio, Japón). Orfali Bros (Dubái). Frantzén (Estocolmo, Suecia). Mayta (Lima, Perú). Septime (París, Francia). Kadeau (Copenhague, Dinamarca). Nueva entrada. Belcanto (Lisboa, Portugal). Uliassi (Senigallia, Italia). La Cime (Osaka, Japón). Arpège (París, Francia). Rosetta (Ciudad de México, México). Vyn (Skyllinge, Suecia). Celele (Cartagena, Colombia). Premio a la sostenibilidad. Kol (Londres, Reino Unido). Jan (Munich, Alemania).

Cuánto cuesta comer en el Asador Etxebarri

Los manjares de la carta del restaurante Etxebarri, en Axpe (País Vasco), no están al alcance de todos los bolsillos. Aun así, la lista de espera para poder disfrutar de una comida o una cena en el local da muestra de la calidad de sus platos. Bittor Arguinzoniz no busca la comodidad, sino que trata de variar el menú cada temporada, para compensar con el disfrute del comensal el precio que pagan por la experiencia.

Como el mejor asador de Europa, los productos del restaurante pasan por las brasas para darle el toque especial. Probarlos y deleitarse con ellos cuesta 280 euros. Por esa cantidad se puede comer chorizos, anchoas en salazón, kokotxa de bacalao, tartar de chorizo negro, topinambur o chuleta de vaca, entre otros.

La carta abre el apetito. No es de extrañar que el restaurante pida en su página web, a la que hay que acudir si se quiere realizar una reserva, «paciencia» a los clientes, «debido al gran volumen de solicitudes». La demanda ha hecho grande al pequeño municipio de Axpe Achondo -Valle Achondo.