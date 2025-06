El español Asador Etxebarri repite premio como segundo mejor restaurante del mundo

El Asador Etxebarri, situado en Axpe, País Vasco, repite como segundo mejor restaurante del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants, que se ha desvelado este jueves en Turín. Se convierte, además, en el mejor español por primera vez, superando a Disfrutar, que ha cedido la corona. El premiado como número 1 es esta vez el restaurante peruano Maido, de Mitsuharo Micha Tsumura.

El tercer puesto fue para el mexicano Quintonil, de Jorge Vallejo, que subió tres posiciones; el cuarto para el español DiverXO, de Dabiz Muñoz, que repite la clasificación del año pasado, y el quinto para Alchemist (Copenhague), de Rasmus Munk, que en 2024 fue el octavo.

‘Micha’ Tsumura dedicó el prestigioso premio a su equipo y a su familia y aseguró que «es un sueño poder hacer a la gente feliz» y resaltó que «la hospitalidad y la gastronomía pueden hacer cosas sorprendentes, pueden hacer los sueños realidad y pueden resolver muchos problemas».

«En este momento en el que tenemos diferencias la industria de la gastronomía es un ejemplo de que como estar juntos. Creo que somos un ejemplo lo que se puede hacer juntos con el poder de la comida», añadió el chef peruano de origen japonés.

Así describió la cocina de Extebarri el colaborador de OKDIARIO Andrés Sánchez-Magro, experto en gastronomía.

En Axpe, una aldea de postal en Vizcaya, Víctor Arguinzoniz continúa con su obra sin prisas y sin estridencias. Etxebarri, que se alza al séptimo lugar en la lista OAD, es un santuario donde el fuego no es solo técnica, sino filosofía. Arguinzoniz ha convertido el dominio absoluto de la brasa en un arte mayor: no como herramienta destructiva, sino como pincel que resalta texturas, que embellece sin invadir. Lo que aquí ocurre es único. El sabor del mar y de la montaña, de las angulas o la chuleta de vaca rubia gallega, encuentra en el humo su cómplice perfecto. Pero el mérito de Etxebarri no es solo técnico: es haber convertido la sencillez en una experiencia trascendental, donde el tiempo parece detenerse, y donde cada bocado habla con una claridad que no necesita traducción.