Apps para comérselas: las mejores aplicaciones de móvil para dominar la gastronomía

La tecnología, bien empleada, también es una excepcional ayuda en el día a día. No seamos luditas y demos una oportunidad, dentro de lo razonable, a los progresos que nos llegan, en este caso, desde el teléfono móvil. Para aquellos que gozamos de una buena mesa, nuestro dispositivo puede ser un buen aliado . Hoy hacemos acopio de algunas de las aplicaciones gastronómicas que más se usan en el momento. Para ejercer de gastrónomo, seleccionar un buen restaurante, conseguir descuento, o con recomendación para evitar sorpresas, o un buen menú sin salir de casa. Descartamos las aplicaciones de recetas que como pioneras son tantas que necesitan su columna propia.

Lazo

Es el no va más de las aplicaciones gastronómicas del momento. Es la primera app social del mundo que permite a sus usuarios regalar experiencias gastronómicas de toda clase: desde cenas y almuerzos en los mejores restaurantes de Madrid hasta una buena pizza o un café de especialidad. Además, para que no se quede fría la cosa, se puede acompañar ese obsequio de un vídeo personalizado, una foto, un audio o un mensaje de texto. Y el agasajado, por supuesto, podrá responder por las mismas vías, compartir la experiencia en sus redes sociales e interactuar en la plataforma, en la que pueden seguir a sus amigos. Lazo está disponible en la AppStore y en Google Play y registrarse es gratuito y además sencillo. De momento, en la primera fase del lanzamiento, Lazo solo funciona en Madrid. Pero tiene sitios de primera. Hay restaurantes con estrella Michelin, como Santerra, El Invernadero o Ricardo Sanz Wellington, mesas para disfrutones como Casa Julián de Tolosa y restaurantes y espacios de esos que sorprenden, como Comparte Bistró, Éter o Chispa Bistró. Panaderías, cafeterías, comida rápida, y lenta. En esa línea, seguirán incorporando lo que hoy llaman experiencias Uno de los socios es, por cierto, David Maldonado, el responsable del estupendo magazine “Con el morro fino».

The Fork

Es la app líder de reservas online de restaurantes. La ventaja de hacerlo vía esta aplicación es el descuento en la cuenta, incluso del 50%. Con más de 12.000 negocios en España y millones de opiniones de usuarios. Reservar es muy fácil, es gratis y es el negocio el que paga una pequeña comisión. Hay sitios de toda clase, incluso grandes restaurantes premiados con estrellas Michelin.

TripAdvisor

El rey de las reseñas y comentarios particulares de comensales y usuarios. Permite reservar en restaurantes, pero también en hoteles, vuelos, cruceros y todo lo relacionado con servicios. Es una herramienta interesante para planificar el contenido de un viaje o una escapada. Aunque los comentarios a veces haya que pasarlos por el filtro, no dejan de ser una referencia.

Too Good to Go

Ya con un recorrido de años, lo que hace que sea tan recomendable. Con más de siete millones de usuarios que luchan contra el desperdicio alimentario. La idea es brillante, porque permite a restaurantes, supermercados y toda clase de establecimientos gastronómicos ofrecer, por un precio mucho más reducido de lo que valdría en el local, comida en perfecto estado, del día, que les sobra e irá a la basura. Funciona muy bien. Basta con activar la localización y automáticamente se muestran los packs disponibles y la distancia a la que se encuentran. En el centro de las grandes ciudades funciona, pero la oferta es mejor que en la periferia. Una manera fácil y conveniente de ayudar a evitar ese desastre de ingente desperdicio continuo.

Just Eat y Uber Eats

Estas dos plataformas acaparan el servicio de delivery de los restaurantes y cadenas en España. Controversias aparte, funcionan bastante bien, aunque como siempre, no todo llega a los barrios de las afueras, por obvias razones de logística. Hay un apartado de ofertas ideal para aquellos que sufren la cuesta de enero o quieren economizar un poco.

Glovo

Junto con Uber, el mundo del delivery está en sus manos. En moto, bici o furgoneta tienes al alcance de un móvil inteligente y en solo 20 minutos cualquier menú que sea transportable. Miles de opciones de platos de cualquier parte del mundo, desayunos, comidas, meriendas y cenas que también ofrecen descuentos en este mundo competitivo, que hoy ha hecho de las black kitchens un negocio más en la ciudad.

Con inversiones millonarias en desarrollos y en marketing, la población más joven no se imaginan el mundo sin esta aplicación que pueden hacer la compra y traerte los ingredientes mientras calientas el agua en la cocina.

Yuka

La aplicación para saber lo que uno está comiendo de verdad, sin tener que leer la etiqueta y no dejarse engañar por la apariencia.

Es la aplicación ideal para aquellos que no solo buscan la excelencia en el paladar, sino también en el perfil nutricional. Aunque la ortorexia no es amiga de nadie, está bien tener a mano una herramienta para ir controlando lo que se ingiere como extra y, sobre todo, para esas marcas con pocos escrúpulos que disfrazan de saludable lo que está muy lejos de serlo. Basta con escanear el código de barras para recibir información útil de toda clase de productos alimenticios y cosméticos.