Adiós al restaurante más querido de Cádiz: el domingo cierra para siempre y no hay vuelta atrás

Los primeros restaurantes chinos en España causaron sensación. Ahora siguen, aunque con preferencia de los asiáticos que mezclan sushi con platos más identificados con la cocina china. Uno de éstos, el restaurante más querido de Cádiz fue muy popular, y ahora, tras 33 años de existencia, cierra sus puertas. Es el chino Buda Feliz, ubicado en la plaza de San Juan de Dios.

Dirá adiós este próximo domingo 16 de marzo. Según fuentes del restaurante, recogidas por Diario de Cádiz, cierra porque se vende el edificio donde se ubica al no haber acuerdo con los nuevos propietarios. Tras diversas negociaciones por la compra del local y seguir ofreciendo gastronomía china para el disfrute de los comensales, no ha sido posible que se esté en el mismo lugar. El Buda Feliz cerrará el domingo en su ubicación actual pero inicia una nueva etapa, puesto que sus dueños buscan local en el centro, aunque debe ser de grandes dimensiones y no lo encuentran.

Cierra el restaurante más querido de Cádiz

El Buda Feliz dice adiós en su ubicación actual. Han sido años importantes cuando Antonio de María Ceballos, presidente de Horeca, gestionó la llegada de los primeros restaurantes chinos que se implantaron en la ciudad. El primero fue China, luego se abrió China II y hasta el China III en Algeciras en 1984.

Concretamente, el Buda Feliz cierra con trayectoria a sus espaldas pues les avalan muchos años en la ciudad. Con personal altamente cualificado, tanto en cocina como en comedor y donde poder comer gran variedad de platos elaborados con los mejores ingredientes, todos de primera calidad. Los recomendados por sus propietarios son ensalada china, fideos con pollo y ternera con pimientos.

Otros restaurantes chinos de Cádiz

Restaurante Nan King

En la avenida Cayetano del Toro, 8, ofrece comida sabrosa y justa en cantidad. Menú del día muy interesante sobresaliente los platos de plancha. Muy recomendable el arroz frito especial y el pollo con verduras.

Restaurante La Gran Muralla

Según Uber Eeats, es un establecimiento que ofrece una amplia variedad de platos de cocina china. Entre sus opciones más populares se encuentran los Rollos de Primavera y el Arroz Frito con Tres Delicias, que también son comúnmente pedidos juntos por los clientes.

El menú incluye una diversidad de carnes, pescados, mariscos y entrantes, destacando platos como el Pollo con Gambas en Salsa China y la Ternera con Salsa de Guindillas.

Este restaurante es especialmente frecuentado al final de la noche, lo que lo convierte en una opción ideal para cenas tardías.

Gran Mundo

En la calle Santa Teresa de Jesús, también ofrece una cocina tradicional china y todavía está abierto tras diversos años.

Restaurantes asiáticos en Cádiz

Feng Shui Street

Un oasis de sabores que espera ser descubierto. Cocina en directo siendo un espectáculo para la vista y un placer para los sentidos. En medio de un enclave natural se encuentra nuestro restaurante Feng Shui con aires modernos una exótica comida de fusión asiática.

Sibuya

Sibuya es un concepto de urban sushi bar atrevido y original, que propone vivir una experiencia gastronómica a través de la reinterpretación de la cocina japonesa, en un entorno desenfadado, moderno y acogedor.

Grupo Sibuya se creó en 2016 por Rubén Labandera y Kima Fuentes, empresarios con una amplia experiencia en hostelería. La compañía toma su nombre del cruce más famoso del mundo, el célebre Shibuya de Tokio. En la actualidad, engloba a los restaurantes de la marca Sibuya (47 en España y uno más en Portugal) y Kamado (9), con una plantilla de más de 800 trabajadores.

Asador City Wok

Un buffet libre de calidad en Cádiz. Donde podrás encontrar todo tipo de comida, como el auténtico asador argentino, donde la carne se cocina a fuego lento y abierto, la tradicional comida mediterránea donde puedes descubrir el sabor hogareño y la sabrosa comida asiática, desde wok hasta sushis que no puedes perder.

Buga Ramen

El destino perfecto para sumergirte en una auténtica experiencia gastronómica japonesa con un toque Anime increíble que te hará sentir como si estuvieras en las calles de Akihabara. Con más de 40 restaurantes en toda España y recientemente en Lisboa, Portugal, Buga Ramen se ha convertido en el lugar de encuentro favorito de los amantes del ramen todas las ciudades.

Cada uno de los restaurantes está ambientado con una temática anime única que añade una atmósfera especial a tu visita.

Nuestro equipo de apasionados chefs está dedicado a ofrecerte platos de ramen y comida japonesa excepcional, preparados con ingredientes frescos, de proximidad y de la más alta calidad. Desde los fideos perfectamente cocidos al momento hasta los caldos ricos y reconfortantes, cada tazón de ramen en Buga Ramen es una delicia para el paladar.

Cuentan con la receta secreta del ramen perfecto, transmitida con amor y cuidado en cada plato que servimos. Ofrecen una gran variedad de opciones que incluyen el clásico ramen de miso, el sabroso ramen de pollo entre otros y deliciosas opciones vegetarianas o veganas, para que encuentres la combinación perfecta que satisfaga tus antojos.