Southgate: «Hemos perdido contra la mejor selección del torneo»

Gareth Southgate compareció ante los medios de comunicación tras la final de la Eurocopa que midió a España e Inglaterra en Berlín. La selección española ganó a los ingleses gracias a los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal, ambos en la segunda mitad. Palmer marcó el gol de los británicos, pero no fue suficiente.

El seleccionador empezó analizando la final: «Es muy duro, pero enhorabuena España. Ha sido el mejor equipo del torneo. Hemos estado increíbles, pero nos hemos quedado cortos. No hemos sabido mantener la posesión y controlar la presión. Cuando empatamos pagamos las prórrogas. Los jugadores han luchado hasta el pitido final y han estado increíbles».

«El mensaje es el que he dicho antes. Estoy orgulloso, pero hemos perdido contra el mejor equipo. No hemos tenido la posesión la suficiente», comentó. «España juega con dos extremos y un nueve. Si juegas con cinco atrás te quedas en inferioridad numérica. Ellos han presionado mucho arriba y creo que al final no hemos tenido los periodos largos de posesión para hacernos con el control del juego», añadió.

Habló del desgaste físico de sus jugadores: «Muchos de los jugadores han llegado con muchos minutos y han tenido lesiones. Con Bellingham hemos estado a punto de cambiarlo porque tenía calambres. Se nota cuando no tienes el balón, pero hay que reconocer que España ha sido mejor».

«La llegada de Kane al torneo ha sido complicada porque ha estado lesionado antes. Ha caído mucho peso sobre sus hombros como el capitán que es», comentó. «Deben estar orgullosos. Hemos llegado a dos finales en la Eurocopa y hemos perdido ambas. Pero eso da igual, porque hemos desaprovechado esta oportunidad», aseguró.

Sobre lo que le costó a Inglaterra tras el gol fue claro: «Nos ha faltado físico. Nos faltaron piernas y creo que no teníamos la energía necesaria». Sobre el pasado y el futuro, comento que es «difícil hacer una reflexión». «Nadie había llegado a dos finales, pero hemos perdido. Los jóvenes estarán con la selección en el futuro», finalizó.