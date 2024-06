Rodrigo: «Hemos demostrado madurez, pero debemos mejorar»

Rodrigo Hernández fue elegido mejor jugador del partido que enfrentó a España contra Georgia en los octavos de final de la Eurocopa. El segundo capitán hizo el primer gol de los de Luis de la Fuente para devolver las tablas al marcador y, de paso, la tranquilidad.

«Iba a ser un partido muy complicado, lo sabíamos desde el principio. Quizá no tenían el nombre de otras selecciones, pero han demostrado su nivel. Nos han puesto en apuros. Una lástima el gol, que ha sido cosas del fútbol, pero hemos remontado. El equipo ha sacado carácter y orgullo, tendremos que mejorar cosas. Nadie lo pone fácil, lo vemos en cada partido», aseguró.

Sobre su tanto, fue claro: «Está claro que tengo que pisar más esas zonas, estaban desprotegidas. Había mucha acumulación en el área, pero fuera no, lo sabíamos desde antes del partido». «La primera que he tenido, me ha venido fuerte, he podido controlarla y pegarle. Eso ha sido el punto de tranquilidad. Hemos demostrado esa madurez y es cierto que tenemos que mejorar cosas», añadió.

También habló del duelo de cuartos de final contra Alemania: «Tenemos nuestras armas, ellos no estarán contentos. A dar el máximo, a enseñar el nivel, con nuestra gente, la que nos venga a apoyar y los que estén en casa. Hemos caído en el cuadro que nos ha tocado y nunca sabremos si es bueno o malo. Todas las selecciones tienen su nivel. Se harán fuerte, pero no tenemos miedo».

«No hemos empezado bien el partido. Son partidos de paciencia y de chocarse una y otra vez contra una defensa replegada. Nos han traicionado y en la primera hemos tenido dudas. Es normal, pero nos volvimos a meter en la dinámica. Marcamos un gol que nos dio mucha tranquilidad. Nos ha falta contundencia en algunos momentos, aunque creo que hemos sido justos ganadores. Tampoco es bueno que se dé todo de cara», comentó.

Sobre Lamine y Nico Williams, fue contundente: «Los dos han hecho un gran partido. Seguro que Lamine se ha guardado los goles para el duelo contra Alemania».