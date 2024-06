Kvaratskhelia y Mamardashvili no fueron suficientes para detener a España

Un gran Kvaratskhelia en ataque y un enorme Mamardashvili en defensa no fueron suficientes para detener a una España que ya está en cuartos de final al ritmo de Nico Williams y Lamine Yamal. Queda claro que ‘Kvara’ no es mejor que España, pero el partido de Georgia fue bastante bueno. Dieron guerra a los de Luis de la Fuente y llegaron a estar por delante en el marcador durante 21 minutos. Salieron goleados en el tramo final pero con la cabeza alta.

La primera parte de Georgia en Colonia fue más que digna. Willy Sagnol planteó un sistema defensivo muy bien trabajado y con las ideas claras. La selección georgiana plantó el autobús en su área y cada vez que tenía la oportunidad de salir corriendo, lo hacía y con mucha verticalidad. En dos o tres pases estaban ya en el área rival.

El inicio de partido fue un acoso y derribo de España probando a un Mamardashvili que estaba muy acertado bajo palos. Pero a la primera oportunidad que tuvo Georgia para correr formó el lío. Kakabadze aprovechó un agujero en la banda de Cucurella, llegó hasta las inmediaciones del área y centró a ver que pasaba. Por allí pasaba Kvaratskhelia con Carvajal por detrás y Le Normand por delante. La pelota tocó en el segundo, gol en propia y España por debajo en el marcador por primera vez en toda la Eurocopa.

Fueron momentos de mucho sufrimiento, angustia e imprecisiones mientras Georgia fue por delante en el marcador. España no estaba bien. Le Normand no estaba siendo capaz de parar el ataque georgiano cada vez que salían al espacio. El plan de Sagnol estaba saliendo a la perfección.

Kvaratskhelia hizo lo que pudo

No parece que Kvaratskhelia sea mejor que toda España. Lo que queda claro es que es muy bueno. Cada contragolpe de Georgia estaba liderado por el del Nápoles, siempre peligroso por izquierda, pero haciendo daño esta vez también por dentro. A Le Normand lo volvió loco en más de una ocasión.

Al inicio de la segunda mitad, Kvaratskhelia intentó el gol de la Eurocopa y la grada georgiana lo aclamó. Es la gran estrella de su país. Desde el centro del campo vio a Unai Simón adelantado y su disparo se marchó rozando el palo. Y es que Georgia estaba dando la cara en octavos de una manera muy digna.

España superó a un gran Mamardashvili

Mamardashvili estaba también a un nivel muy alto parando casi todo lo que le llegaba. Al filo del descanso, en el 39, fue capaz Rodri de batir al portero del Valencia. Estaba defendiendo muy bien Georgia con un muro que tenía las ideas bastante claras. Todos juntos, esperar y salir corriendo. No había más. España estuvo por debajo en el marcador durante 21 minutos de terror en Colonia.

Mamardashvili hizo todo lo posible para que España no se pusiese por delante. Pero no lo consiguió. Aguantó la proeza durante 51 minutos. Primero le paró a Lamine Yamal un disparo de falta desde la frontal con una estirada descomunal. Pero en la siguiente jugada Fabián le cabeceó a bocajarro, logró tocar la bola, pero no pudo evitar el que fue el 2-1 a favor de la selección española.

Tras el 2-1, España se mostró imparable. Kvaratskhelia bajó los brazos y se esfumó del mapa. Mamardashvili siguió parando todo lo que pudo, pero no fue suficiente. En el 3-1 de Nico Williams no pudo hacer nada y en el 4-1 de Olmo tampoco. Fue un día histórico para un equipo que dio la cara a pesar del resultado. La dura realidad para ellos fue que no pudieron rematar ni a portería, a pesar de marcar un gol, mientras que España lo hizo en más de 30 ocasiones.