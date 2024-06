Lamine Yamal se gradúa en la Eurocopa

El día que Lamine Yamal encuentre el gol, que lo encontrará, estaremos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora, con tan sólo 16 años, ya se puede decir que es buenísimo, pero su margen de crecimiento es enorme y debe mejorar una definición, algo que hará con total seguridad. Ante Georgia, el niño que ha aprobado la ESO estando concentrado con España en una Alemania, se graduó en esta Eurocopa.

Cuando más quemaba la pelota, cuando España iba perdiendo, apareció este niño con alma de crack para tirar del carro. Sumó en ataque, lo intentó con un lanzamiento de falta que estuvo muy cerca de acabar en golazo y puso un centro con música a Fabián para que el jugador del PSG hiciese el 2-1 y devolviese, ahora sí, la calma al combinado español.

Lamine Yamal es buenísimo, pero esto ya lo sabíamos. Lo que no habíamos visto es su capacidad de liderazgo, su valentía cuando la pelota quema. Ante Georgia se le enseñó a todo el país para dejar claro que está llamado a ser un crack mundial. Sólo le falta que la pelota entre, pero ya entrará.

Fabián y Rodrigo, qué seguridad

Con Fabián y Rodrigo, uno vive más tranquilo. De la Fuente vive más a gusto, es normal. Los dos sostienen el centro del campo para dar seguridad a España y, como sucedió ante Georgia, aparecer para meter dos goles que acercaron a España a los cuartos de final. Más tarde, Nico Williams, con un zapatazo, y Dani Olmo pusieron la guinda.

Primero, pasada la media hora de partido, Rodrigo hizo el empate con un disparo raso desde la frontal que terminó besando las redes de Georgia. Después, en el segundo acto, Fabián cabeceó un centro perfecto de Lamine para poner las cosas en orden.

Un aviso necesario

Todo han sido odas, halagos y alabanzas a la selección española desde que el pasado 15 de junio venciese por 3-0 a Croacia en su debut en esta Eurocopa. No era para menos, por otra parte. Todo lo bueno que se ha dicho del combinado nacional en este tiempo era más que merecido. El fútbol desplegado por los hombres de Luis de la Fuente estaba a la altura de todos esos reconocimientos. Pero faltaba algo, ver a este equipo cuando las cosas venían mal dadas. Y tuvo que ser Georgia, sí, Georgia, la que le hizo pasar los peores 21 minutos en lo que va de torneo.

España salió apabullando a Georgia. Ocasión por aquí, oportunidad por acá, Mamardashvili en modo no me vais a meter gol y entonces, en una contra, Kakabadze ponía un centro que Le Normand, con un error garrafal, metía dentro de la portería de Unai Simón. El primer gol que recibió la selección española en esta Eurocopa fue fuego amigo.

Tras el gol, España se veía por debajo del marcado por primera vez en lo que va de curso, por lo que tocó reaccionar. Lo terminó haciendo antes del descanso con un gran gol de Rodrigo, pero no sin sufrir mucho para conseguirlo. Si esto les ha valido como lección, bienvenido sea.

Le Normand y Pedri, para reflexionar

No estuvieron bien ninguno de los dos. El central de la Real Sociedad, mientras se demuestre lo contrario, se cegó tras el fallo que cometió en un despeje y terminó en gol en propia puerta. Desde ese momento, cada acción ofensiva de Georgia aceleraba los corazones españoles al verle inseguro. Menos mal que sus compañeros le ayudaron.

Y luego está Pedri. 52 minutos duró sobre el césped el canario y su partido fue muy preocupante. No estuvo bien, generó muy poco, perdió balones y no se movió con acierto entre líneas el jugador del Barcelona. Por ello, Luis de la Fuente decidió quitarlo al inicio de la segunda mitad. Veremos quién juega contra Alemania, pero muy mal tiene que estar Dani Olmo para no ser titular. De momento, hizo un gol.

Las notas de España