Revelan la frecuencia cardiaca de Cristiano antes de tirar el penalti ante Oblak: el dato lo dice todo

Son bien conocidas por todos las capacidades físicas de Cristiano Ronaldo y el compromiso por su salud año tras año, temporada tras temporada. El portugués, a sus 39 años, suma una Eurocopa más a sus espaldas con su país y, en un partido que no fue nada fácil para él a nivel mental y sentimental –sus lágrimas tras fallar el penalti durante el tiempo reglamentario–, demostró que psicológicamente es otra bestia: logró bajar su ritmo cardíaco al mínimo en el momento de lanzar la pena máxima durante la tanda de penaltis ante Eslovenia.

Cristiano Ronaldo tenía su ritmo cardíaco por encima de las 170 pulsaciones por minuto en el momento del pitido final, cuando se consumó la tanda de penaltis, con un sentimiento de culpabilidad alto debido a ese penalti que le negó Jan Oblak. Fue en ese momento cuando el portugués comenzó un proceso mental para reducir su ppm al mínimo, entrando en un estado de calma, preparándose para su segundo lanzamiento de penalti en la tanda.

Los datos, recogidos por WHOOP, demuestran que la frecuencia cardiaca de Cristiano antes de tirar su segundo penalti ante Oblak estaba en su nivel más bajo, por debajo de las 110 ppm, disparándose hasta las 150 ppm en el momento de celebración de su gol y volviendo a picos de máxima actividad, rondando los 180 ppm cuando se consumó la clasificación a cuartos de Portugal tras la actuación heroica de Diogo Costa.

«Cuando eres Cristiano, no hay miedo en el fútbol. Vea cómo CR7 entró en un estado de fluidez y bajó su ritmo cardíaco momentos antes de cambiar el impulso del partido contra Eslovenia. ¡Nos vemos en cuartos de final, Portugal!», escribía WHOOP, la empresa que ha facilitado los datos de la frecuencia cardíaca de Cristiano Ronaldo en el momento más tenso del encuentro.

