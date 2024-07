Portugal – Eslovenia, en directo hoy: partido de octavos de final de la Eurocopa en vivo online

La selección de Portugal y la de Eslovenia se enfrentan este lunes en el sexto partido de los octavos de final de esta Eurocopa 2024 en el Deutsche Bank Park de Fránkfurt. Los chicos de Roberto Martínez, una de las grandes favoritas a hacerse con el trofeo el próximo 14 de julio, se enfrenta a una de las revelaciones del torneo en el que será un auténtico partidazo y donde ambas selecciones buscan el billete a los cuartos de final. En la web de OKDIARIO te ofrecemos la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Portugal-Eslovenia.

Portugal-Eslovenia, en directo

Cristiano Ronaldo vuelve a escena

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de la Eurocopa con 14 goles, pero la realidad es que en esta edición de 2024 no ha anotado todavía gol. El actual futbolista del Al-Nassr es un animal competitivo y ya ha demostrado en los tres primeros partidos de Portugal que no se queda contento si él no ve puerta. Por ello, tiene la tarea de anotar su primer gol en Alemania para seguir ampliando sus cifras.

Portugal quiere los cuartos

Portugal afrontaba el torneo como una de las grandes favoritas a hacerse con el trofeo. Por detrás de Alemania, Francia e Inglaterra, los chicos de Roberto Martínez encaraban esta Eurocopa con serias opciones de victoria. De hecho lo demostraron con dos victorias en los dos primeros partidos de la fase de grupos, pero la derrota ante Georgia en el último encuentro de grupos suscitó ciertas dudas en el país luso. Ahora tienen la tarea de pasar de ronda y disipar todas esas dudas.

¡Partidazo!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la web de OKDIARIO, donde retransmitiremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Portugal – Eslovenia correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa 2024 de Alemania que se disputará en el Deutsche Bank Park de Fránkfurt. Ambas selecciones quieren estar entre los ochos mejores equipos del torneo y enfrentarse al ganador del Francia-Bélgica. Los de Roberto Martínez son ampliamente superiores sobre el papel, pero ya se ha visto que todos los partidos han estado muy igualados.