La redención de Laporte con Luis de la Fuente

El 29 de julio de 2013 se disputó en Lituania, más concretamente en Kaunas, una semifinal de campeonato de Europa Sub-19. España, reina de la categoría, se midió a Francia, uno de sus grandes rivales en las categorías inferiores. El combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente, actual seleccionador de España, se enfrentó a un conjunto galo en el que había hombres como Rabiot, que este martes formará en la medular gala contra la selección española, o Laporte, que también jugará, pero en el bando contrario.

Aymeric Laporte era el capitán de aquella Francia que ganó a España por 2-1. Los de Luis de la Fuente se adelantaron con un gol de José Rodríguez, mientras que Benzia y Conte, en la prórroga, terminaron de dar la vuelta al partido para que Francia ganase aquella semifinal. Unos días después, el actual central de España no pudo levantar el título, ya que Serbia terminó ganando aquel campeonato.

Ahora, casi 11 años después, la historia es muy diferente. Aymeric Laporte es el central titular de la selección española. Un hombre clave en la zaga de los de Luis de la Fuente. Y, por lo tanto, tratará de sumar para que en Múnich, este 9 de junio, el que termine sonriendo sea Luis de la Fuente. El fútbol, más de una década después, le permitirá devolver a España lo que le sumó para quitarle en aquel Europeo Sub-19, que, a la postre, fue la primera fase final del actual seleccionador español.

Las cuentas pendientes con Deschamps

Didier Deschamps y Aymeric Laporte mantienen una relación complicada desde hace muchos años. El actual seleccionador francés nunca terminó de confiar en el central nacido en Agen y que ahora defiende los colores de España.

Deschamps convocó a Laporte con Francia en septiembre de 2016 para los partidos ante Bulgaria y Holanda, clasificatorios para el Mundial de 2018 que se celebró en Rusia y que ganaron los galos. No jugó un sólo minuto. Después, estuvo también citado para el amistoso entre Francia y España, pero vio el duelo desde el banquillo y tampoco debutó.

Deschamps dejó de contar con Laporte, hasta que le volvió a convocar en 2019, aunque Aymeric no pudo acudir por lesión. En ese momento, algo se rompió y todo cambió para el central nacido en Francia y criado futbolísticamente en Lezama. Desde ese momento, empezó a ver con mejores ojos la opción de jugar con España, algo que se hizo realidad en 2021, cuando obtuvo el pasaporte exprés un 14 de mayo. Un Mundial, dos Eurocopas y dos Ligas de Naciones, una de ellas ganadas, después, ya nadie duda de un central que es feliz cuando defiende a España y que está convencido de que detrás de su no participación con Francia había algo personal.

Deschamps habló de Laporte en la previa de este encuentro y le dio la importancia junta a la situación actual: «Lo más importante es que esté contento. Hay otro que eligió también jugar con España. No me lamento de nada y no tengo nada que reprocharle. Lo importante es que Laporte que viva bien esta situación, que es el caso».