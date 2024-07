Rabiot rompe el discurso anti-Le Pen: «Deportes y política no siempre mezclan bien»

Rabiot atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Allianz Arena de Múnich a poco más de 24 horas para la semifinal de la Eurocopa que disputarán este martes España y Francia. El mediocentro galo analizó el choque justo antes de ejercitarse junto al resto de su equipo en el escenario del partido.

«Siempre hablamos de que esto es un deporte de equipo. Hemos llegado a las semifinales de un torneo muy importante y nos hemos medido a rivales muy complicados. El espíritu del equipo muy bueno. Mbappé o Griezmann no tienen las piernas tan frescas, pero contamos con ellos», comenzó afirmando Rabiot.

«No vimos nada porque habíamos vuelto del entrenamiento por la tarde. Pero estábamos preocupados por el resultado, aunque tenemos otra cosa en la mente. Pero se mencionó, ya visteis que varios jugadores se han postulado. Los deportes y la política no siempre mezclan bien. Debemos dejar la política aparte. Era importante votar. Soy futbolista, si es bueno o es malo no lo sé», señaló el mediocentro galo.

«No he oído bien lo que dijo Mbappé. No sé si habló de mi. Tenemos otros perfiles de jugadores. No se cuestiona la calidad de los jugadores de arriba en Francia», valoró el francés.

«Deschamps tiene la estrategia muy clara en la cabeza. Es una pena para todos porque cuando nos hace esperar hasta el último momento para saber quién jugará de inicio. Hay que saber adaptarse a las distintas formaciones de juego», dijo Rabiot.

«Todos sabemos lo bien que puede jugar Griezmann. No sabemos como explicarlo. Físicamente no está en su mejor momento. Pero tenemos expectativas puestas en él, esperamos mucho de él, y todos confiamos en él. Vamos a ganar sin el mejor Antoine. Esto es un deporte de equipo. Estamos para apoyarnos. Veremos si contar con el mejor Griezmann y el mejor Mbappé», contó Rabiot.

Sobre España

«España es el equipo que mejor ha jugado en el torneo. Con el control del balón en el medio y con unos extremos fantásticos. Es un equipo muy completo. Tienen muchas virtudes, pero también tendrán sus defectos. Los equipos contra Francia a veces cambian su estilo de juego. Va a ser una semifinal fantástica», valoró el francés.

«Lamine Yamal ha demostrado que se puede enfrentar muy bien al estrés. Tiene muchas cualidades. Sabemos que mantiene la cabeza fría. Va a ser cuestión de que nosotros podamos ponerle presión. Queremos sacarle de su zona de confort», afirmó Rabiot.

«Perdimos una final muy importante en 2016. Pudimos remontar años posteriores. Seguimos aquí y estamos ahora en semifinales a pesar de las críticas a Deschamps, sobre si somos un equipo interesante de ver o no. Hemos hecho lo que teníamos que hacer», dijo el jugador de la selección francesa.