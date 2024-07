Morata: «Hay momentos en los que para mí en España es complicado»

Álvaro Morata está teniendo un Eurocopa de idas y venidas. Comenzaba el torneo cuestionado por haber estado varios meses con el Atlético de Madrid lesionado y sin mostrar su mejor versión, pero en el primer partido ante Croacia hizo el primer gol del equipo para acallar todas las críticas. Parecía que el capitán de la selección española iba a tener otro gran torneo y que iba a echarse al equipo a sus espaldas. Pero cuatro partidos después, el delantero no ha vuelto a ver puerta y ha llevado a cabo ciertas declaraciones en las que ha dejado entrever muchas cosas. Primero que podía irse del conjunto colchonero, después lo contrario y ahora no descarta estar disputando su último torneo con la camiseta de la selección.

El capitán de la selección española siempre se ha mostrado tal y como es. Y muchas veces le ha podido pasar factura a nivel público por expresar sus sentimientos y su sentir en cada momento: «No soy infeliz, para nada. Pero es verdad que en España me cuesta mucho ser feliz. Al final siempre sale algo por algún lado. El otro día por hacer un gesto a los periodistas, simplemente de silbar, un gesto que pensé que se iba a quedar entre nosotros, pues algún periodista lo subió y…»

«Yo muchas veces soy feliz, pero en otras me cuesta. Es mi personalidad, soy así, me cuesta… Yo cuando llego a mi casa siempre soy súper feliz siempre, pero delante de la gente, me siento como si estuviera desnudo, y quizá eso no me ha dejado dar todo lo que tenía. Muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay uno que dice una gracia, otro que…», añade Morata.

Por otro lado, explica sus lágrimas en el banquillo en el partido ante Alemania, que distan mucho de lo que la gente dijo: «¿Sabes qué pasa? Que no vives mi vida conmigo. Cuando voy con mi familia, todos me tienen cariño, todo el mundo me trata bien. Pero cuando voy con un equipo, con el fútbol, es totalmente diferente. Mira el otro día, que decían que yo estaba llorando porque me habían sacado amarilla. ¡Qué gilipollez es esa!»

«Estaba llorando porque mi país, conmigo de capitán, se había metido en unas semifinales. Yo no podría criticar nunca a una persona que está ahí llorando por eso. Pues me critican, cuando yo me cortaría una mano por ganar la Eurocopa», explica en una entrevista para El Mundo.

Morata y su futuro

Pero en esta misma entrevista, Morata recoge cable y no da por hecho su continuidad en el Atlético de Madrid. Cabe recordar que el otro día subió una foto a sus redes sociales en las que reconocía que su gran sueño era el de ganar un título con la camiseta rojiblanca. Pero no descarta salir del Metropolitano: «Sí, bueno, pero… Yo he dicho que me muero de ganas de ganar títulos con el Atlético, pero luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no»

«No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo», escribía Morata en sus redes sociales cuando aparecían los rumores de una posible salida a Arabia Saudí. Unas palabras que daban a entender que se quedaba un año más en el Atlético de Madrid, pero que todo podría cambiar tras la Eurocopa.