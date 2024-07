Morata se queda en el Atlético pese a la mareante oferta saudí

Álvaro Morata seguirá una temporada más siendo jugador del Atlético de Madrid. El capitán de España se lo ha hecho saber a la entidad rojiblanca, desechando de esta manera la mareante oferta que tenía encima de la mesa del Al-Qadisiyah, conjunto saudí por el que ha desechado Nacho y cuyo entrenador será el español Míchel.

El interés del conjunto saudí por Morata era real, pero eso no quiere decir que hubiese un acuerdo. El conjunto saudí debía negociar con el Atlético de Madrid si quería ficharle o, por otro lado, no sentarse a hablar con los rojiblancos y pagar su cláusula, que está entre 12 y 15 millones de euros. OKDIARIO puede confirmar que las conversaciones entre el capitán de España y el club saudí han sido verdaderas, pero, a pesar de la oferta mareante que estaban dispuestos a ponerle encima de la mesa, ha decidido dar prioridad al Atlético de Madrid. El rojiblanco y Simeone ya están al tanto de su deseo.

Además del interés del fútbol saudí, Morata también ha tenido contactos llegados desde Italia. Especialmente de la Juventus, donde ya jugó, pero, salvo giro radical de los acontecimientos, seguirá en el Atlético, con el que tiene contrato hasta 2027.

La situación que ha vivido Morata en este momento de su carrera en el Atlético de Madrid no ha sido sencilla. El delantero no ha percibido el mismo cariño cuando está concentrado con España como con la entidad rojiblanca, donde en muchas ocasiones cree que no está valorado. No obstante, su deseo y el de su familia es seguir en el Atlético de Madrid.

Recientemente, ha estrenado una casa en una de las zonas más exclusivas de la capital de España, donde es feliz junto a su mujer y sus cuatro hijos. Todo esto, ha sido fundamental para que se incline por seguir en el Atlético de Madrid.

Morata, feliz con España

Álvaro Morata es un capitán feliz. Un líder que disfruta cuando está con la selección española. Cuando se enfunda la camiseta roja y se reencuentra con sus compañeros, se le olvida los malos momentos. Todo lo que le atormenta en el día a día se amortigua por el clima que le rodea. El delantero está contento con España, donde es el capitán, pero sobre todo se siente importante y querido por todos. Es un puntal muy importante dentro del combinado nacional, por lo que aporta dentro y fuera del campo.

«Está feliz, liberado y como un tiro», aseguran los que le rodean. Morata es otro con España. Con la selección española se quita presión y despeja fantasmas. Todo lo que no encuentra en el Atlético de Madrid, donde no se siente todo lo respaldado que cree que debería, aparece con el combinado nacional.

Para Luis de la Fuente es un jugador tremendamente importante. Un intocable. Un capitán de los pies a la cabeza, algo que desde dentro de la selección española llegó a impresionar cuando comenzó a asumir el brazalete de capitán. Dentro del campo también es un jugador muy importante. Con sus errores, como todos, pero con sus muchísimas virtudes.