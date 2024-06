Otro lío en la Eurocopa: un jugador de Albania coge un megáfono para insultar a Macedonia y Serbia

La tensión política y las rencillas y rifirrafes entre los diferentes países participantes en esta Eurocopa 2024 sigue creciendo. El último episodio lo pudimos vivir en otro encuentro de la segunda jornada del grupo de España en la Eurocopa, entre Croacia y Albania, donde un jugador albanés, Mirlind Daku, agarró un micrófono para gritar e insultar tanto a Macedonia del Norte como a Serbia.

El futbolista fue captado por las cámaras gritando «¡jod*** macedonios y jod*** serbios!» tras el empate que obtuvo la selección de Albania ante Croacia. De hecho la UEFA ya ha abierto una investigación al respecto porque durante el encuentro se escucharon «posibles conductas racistas y/o discriminatorias» por parte de los aficionados de ambas selecciones, algo que ha elevado la repercusión y ha llevado a la Asociación de Fútbol de Serbia a alzar la voz.

El organismo serbio ya ha asegurado que espera que se tomen medidas al respecto por parte de la UEFA ante algo que considera imperdonable, incluso amenazando con abandonar la Eurocopa de no ser así, tras gritos de «maten a los serbios» provenientes de las gradas donde se ubicaban ambos aficionados de las selecciones de Croacia y Albania.

Mirlind Daku, el futbolista cazado por las cámaras con el megáfono gritando en albanés y alentando a sus propios aficionados a continuar los cánticos que él mismo inició, es futbolista del Rubin Kazan ruso y anteriormente representó a Kosovo antes de unirse a la selección de Albania. El futbolista, tras toda la polémica suscitada, ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales.

🚨 BREAKING: #Albanian 🇦🇱 player Mirlind Daku from #Gnjilane #Kosovo and #Metohija chanted yesterday «qifsha Makedonen and qifsha Shkije» which Albanians derogatory use for «f Macedonias and f Serbs». All this happened in the stadium after the game with #Croatia 🇭🇷 in #EURo2024… pic.twitter.com/xtdpibg1Q5

— EAGLE 🇷🇸 (@SerbEagleAI) June 20, 2024