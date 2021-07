Luis Enrique aseguraba tras caer eliminado contra Italia que ponía un sobresaliente a la actuación de España en la Eurocopa y añadía que hubiese sido “alto” si se hubiese llegado a la final. El papel de España en el torneo ha tenido altos y bajos, pero la sensación final que deja el combinado nacional es la de un equipo que ha dado la cara y ha competido al menos hasta donde se le podía exigir. A continuación ponemos nota individual a los miembros de la Selección.

Unai Simón · Notable

El portero del Athletic ha estado a la altura de la portería de España. Luis Enrique apostó por él y le devolvió la confianza con actuaciones que van valido victorias. Su grave error ante Croacia quedó compensado con sus intervenciones posteriores. Ante Suiza fue el héroe en la tanda de penaltis y ante Italia volvió a destacar parando un penalti a Locatelli.

David de Gea · Sin calificar

El meta del United no ha disputado ni un sólo minuto en el torneo. Sin embargo, su gesto con Unai Simón en el descanso será recordado, ya que le califica como un gran compañero. Ese detalle demostró la unión que hay en el grupo.

Robert Sánchez · Sin calificar

Pese a que al comienzo de la concentración Luis Enrique pensó en darle la titularidad, la cierto es que al final se ha quedado inédito. Iba a debutar en el amistoso contra Portugal, pero unos problemas físicos de Laporte le dejaron con la miel en los labios.

Marcos Llorente · Aprobado

Comenzó el torneo como el lateral derecho titular, pero perdió su puesto en la tercera jornada de la fase de grupos contra Eslovaquia. El futbolista del Atlético cumplió, aunque no pudo brillar y exhibir el poderío al que acostumbra en el Metropolitano.

César Azpilicueta · Bien

El capitán del Chelsea consiguió arrebatarle a Marcos Llorente el puesto en el once. El equipo ganó solidez y confianza gracias a su veteranía. Dentro del vestuario es considerado como el capitán en la sobra.

Aymeric Laporte · Notable

El central es uno de los jugadores más destacados de España en la Eurocopa. Ha sido fijo para Luis Enrique en la zaga y ha estado a buen nivel en casi todo momento. Se le señaló en el gol de Lewandowski en la segunda jornada, pero se resarció con su gol a Eslovaquia.

Eric García · Bien

Ha demostrado que es presente y futuro. El central del Barcelona ha alternado titularidad con Pau Torres. Su presencia en el once ayuda a un Laporte que podía jugar en su perfil natural. Eric ha cumplido en una posición complicada pese a su juventud y poca experiencia. Fue titular contra Italia.

Pau Torres · Bien

Fue el acompañante de Laporte al comienzo del torneo, pero vio como Eric García le ganaba la partida en los partidos ante Eslovaquia, Croacia e Italia. Quizá le ha faltado contundencia en algunas acciones, pero ha demostrado que tiene nivel para la Selección.

Diego Llorente · Sin calificar

El defensor del Leeds es el único jugador de campo que se ha quedado sin disputar minutos en la Eurocopa. Tuvo que abandonar la concentración por un falso positivo, que puso en jaque a toda la Selección.

Jordi Alba · Notable

El veterano jugador del Barcelona tuvo que ponerse el brazalete de la selección tras el positivo de Busquets. Jordi Alba ha sido titular en todos los partido excepto el de Croacia y en todos ha estado a un nivel muy alto. Marcó el gol de España ante Suiza.

José Luis Gayá · Aprobado

Gayá apenas ha disputado un partido en el torneo. Lo hizo ante Croacia y no pudo terminarlo debido a unas molestias musculares. Tuvo muy difícil competir el puesto a un Jordi Alba en un gran estado de forma.

Sergio Busquets · Sobresaliente

Se tuvo que perder los dos primeros partidos ante Suecia y Polonia debido a su positivo por coronavirus. Su regreso ante Eslovaquia cambió a la Selección tanto a nivel futbolístico como a nivel mental. Fue el MVP de los partidos ante Eslovaquia y Croacia. El jefe y capitán de España estuvo a la altura de la leyenda que es.

Koke Resurrección · Bien

El capitán del Atlético ha sido titular en todos los partidos de la Eurocopa. Koke ha sido uno de los pilares del equipo aportando veteranía y liderazgo. Sin embargo, le ha faltado acierto de cara a gol cuando llegaba al área rival.

Rodri Hernández · Aprobado

El medio del City fue el elegido por Luis Enrique para ocupar la vacante de Busquets en los dos primeros partidos. Cumplió, pero no destacó. El técnico le ha usado como refresco en las eliminatorias. Falló su lanzamiento en la tanda de penaltis contra Suiza.

Thiago Alcántara · Aprobado

No ha gozado de los minutos que se podía esperar en un principio de un jugador de su talento. El del Liverpool no ha arrancado ningún partido como titular y sus apariciones han sido testimoniales.

Pedri González · Sobresaliente

Una de las grandes revelaciones de la Eurocopa. Su partido ante Italia le consagra como uno de los jugadores más destacables del panorama futbolístico. Con apenas 18 años ha sido titular en todos los partidos y se marcha de la Eurocopa siendo el hombre con más kilómetros recorridos. En su debe queda el mirar más a la portería, ya que no ha firmado ningún gol ni ninguna asistencia.

Fabián · Aprobado

No ha tenido muchas oportunidades y cuando las ha tenido no las ha aprovechado. Fabián ha visto como Koke y Pedri le han ganado la partida. Fue el descarte ante Suiza y se quedó sin minutos ante Italia. No ha sido la Eurocopa que esperaba.

Dani Olmo · Notable

Fue el mejor ante Italia en la semifinal, aunque su actuación quedó empañada por el fallo del penalti en la tanda. El atacante del Leipzig arrancó como titular, pero vio como la dura competencia con Sarabia y Ferran le mandaba al banquillo ante Croacia y Suiza. Será uno de los líderes de la Selección en los próximos años jugando en cualquiera de los costados o de falso 9.

Pablo Sarabia · Notable

La gran sorpresa en la lista y Luis Enrique no se equivocó. Entró en el once en el partido contra Eslovaquia y se mantuvo hasta que una lesión en el aductor le obligó a parar. El del PSG ha anotado dos goles en la competición.

Mikel Oyarzabal · Bien

El de la Real Sociedad fue la novedad en el once titular contra Italia. Oyarzabal ha aportado al equipo entrando desde el banquillo, pero cuando llegó su gran oportunidad no la aprovechó fallando algunas ocasiones claras.

Gerard Moreno · Suspenso

Llegaba a la Eurocopa como el máximo goleador español con 30 tantos. Sin embargo no ha sido capaz de alargar su buen final de temporada con el Villarreal en la Selección. Falló el penalti que podría haber dado la victoria contra Polonia y no acertó ante Suiza fallando ocasiones muy claras.

Morata · Bien

El gran protagonista de España en la Eurocopa. Luis Enrique apostó por él como el delantero titular pese a las críticas y su falta de acierto. Tuvo que ver como el público de La Cartuja le pitaba contra Suecia y escuchar el runrún tras fallar un penalti ante Eslovaquia. Sin embargo, se reivindicó con un golazo ante Croacia en la prórroga. Ante Italia fue suplente y marcó el gol del empate. Sin embargo, será recordado como el futbolista que falló el penalti que condenó a la Selección. Supera a Fernando Torres y es el máximo goleador de la historia de España en las Eurocopas.

Luis Enrique · Notable

Arriesgó y ganó. Luis Enrique sale reforzado de esta Eurocopa después de haber hecho un equipo joven y de autor que pese a las dudas ha estado a la altura. El técnico no se ha movido de su 4-3-3 y ha sabido ir tocando las teclas que necesitaba la Selección en cada encuentro.

Algunas apuestas personales como Laporte o Pedri le han dado la razón. Busquets, Pedri o Unai Simón son algunos de los jugadores más destacados de España en la Eurocopa. La incorporación del capitán tras su positivo cambió al equipo. Gerard Moreno, Thiago o Fabián son las notas negativas del torneo. El del Villarreal no fue capaz de aportar su capacidad goleadora. Luis Enrique aprueba con nota y sale reforzado tras crear un grupo con grandes apuestas personales.