Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras la derrota de España frente a Italia en las semifinales de la Eurocopa. El combinado nacional mereció más ante el conjunto transalpino, pero en la lotería de los penaltis el rival estuvo más acertado. Dani Olmo y Morata fallaron sus lanzamientos. El seleccionador puso un «sobresaliente bajo» a sus jugadores y se deshizo en elogios con Pedri.

El futuro

“No es una noche triste. Esto es el deporte profesional. Hay que saber ganar y perder. Nosotros llevamos sembrando desde hace mucho tiempo. Siempre dije que éramos uno de los ocho favoritos y no me he equivocado. Nos vamos a casa con la sensación de haber estado entre los mejores”.

Pedri

“Lo de Pedri en esta Eurocopa no se lo he visto a ningún jugador de 18 años nunca. Es algo fuera de toda lógica”.

Nota

“La nota a mis jugadores es un sobresaliente bajo. Hace ya varias concentraciones que hablábamos de lo que significa jugar una Eurocopa. Hemos demostrado que somos un equipo y lo vamos a seguir siendo. Nos iremos viendo en futuras concentraciones”.

Morata

“Tenía un problema en el aductor y ha querido tirar el penalti. Ha aguantado situaciones difíciles y a estado a un nivel bestial. No le he podido saludar porque está en el control antidopaje. Ahora le saludaré”.

Mundial

“Lo van a hacer mejor o peor. Cada vez que hago una convocatoria vienen los mejores. Ellos saben que si su rendimiento baja tendrán oportunidades de ir creciendo. Me gustaría llegar al Mundial con un equipo tan unido y potente como este”.

Dani Olmo

“Ha estado descomunal. Es muy inteligente y tiene mucha calidad. Hoy le hemos intentado quitar la referencia a los centrales. Hemos crecido como equipo, pero nos ha faltado la guinda. Los jugadores han interpretado a la perfección lo que habíamos planteado. Y Dani para nosotros es un jugador muy importante”.