Mbappé vuelve al rescate de Francia y es titular en el duelo ante Polonia de la Eurocopa

Kylian Mbappé vuelve al rescate de Francia. El jugador del Real Madrid es titular con su selección para el decisivo partido de este martes ante Polonia, un encuentro que se juega en Dortmund y el que Francia busca la primera plaza del grupo. Tras no jugar ni un sólo minuto en el duelo ante Holanda por su golpe en la nariz, Mbappé vuelve a liderar a Francia, un equipo que tanto le necesita.

Ya clasificada para octavos en la Eurocopa, Francia se juega acabar como primera de grupo en este duelo ante Polonia y también a la vez el otro partido del grupo D, el que mide a Holanda contra Austria. Para ser campeona de grupo, Francia tendrá que ganar sí o sí a los polacos y esperar que Países Bajos no gane a Austria o que lo haga por una diferencia de goles menor a la de ellos.

Para conseguir esto, Didier Deschamps vuelve a contar con Kylian Mbappé en el once inicial. El jugador del Real Madrid, que no ha marcado gol todavía en una Eurocopa, vuelve a ser de la partida en el equipo francés. Ante Holanda no jugó porque venía de esa fractura en la nariz que al final no ha sido tan grave. Mbappé jugará con una máscara de color negro, toda vez que la primera que llevó (en un entrenamiento) con los colores de la bandera francesa no es autorizada por la UEFA.

El once con el que sale Francia en su trascendental duelo contra Polonia es el que forman: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Barcola y Mbappé.

Notre 𝐗𝐈 pour ce 3ème match de l'@EURO2024 face à la Pologne 🇵🇱 Avec le retour de notre capitaine @KMbappe 💪#FRAPOL | #FiersdetreBleus

Mbappé sufrió un aparatoso golpe en su cara después de cabecear un centro de Griezmann en una falta lateral en los últimos minutos del partido ante Austria, el primero de Francia en la Eurocopa. Después de rematar, el francés impactó su rostro contra el hombro de Danso y se rompió la nariz. Mbappé se quedó tendido en el suelo y tuvieron que entrar las asistencias médicas para atenderle y frenar la hemorragia que sufría. El delantero intentó continuar jugando, pero le fue imposible y tuvo que ser sustituido en el descuento de un partido en el que Francia terminó ganando por la mínima.

Francia necesita a Mbappé

Esta titularidad de Mbappé en este encuentro de Francia ante Polonia llega en un contexto tremendamente difícil, ya que sin el jugador del Real Madrid en el campo, la selección gala no gana. A pesar de contar con una amplia gama de grandes jugadores en el frente de ataque, en los últimos siete encuentros en los que Mbappé no ha sido titular, el conjunto de Deschamps no ha conseguido la victoria.

El último ejemplo lo tenemos bien cercano en el tiempo. El pasado viernes, en el segundo partido de la fase de grupos, Francia no pudo pasar del empate sin goles ante Holanda a pesar de disfrutar de varias ocasiones claras de gol. Mbappé, con una fractura en el tabique nasal desde el primer encuentro de la Eurocopa, podría haber jugado con una máscara que le han fabricado a medida, pero el seleccionador galo no vio oportuno forzar a su hombre más importante que vio los noventa minutos desde el banquillo.