Mbappé exhibe la bandera francesa en la máscara que llevará el resto de la Eurocopa

Kylian Mbappé ya tiene la máscara con la que jugará todo lo que le queda de Eurocopa tras el duro golpe que sufrió en el primer partido de Francia en el torneo. El jugador del Real Madrid apareció en el entrenamiento de los galos previo al duelo de Holanda con una revolucionaria máscara que tiene inmortalizada sus iniciales (KM), el gallo (animal característico de la selección Francia) y las dos estrellas que indican los dos Mundiales que tiene Francia. Todo ello de color azul, blanco y rojo, es decir, la bandera francesa.

Así, Mbappé exhibe los colores de su país en esta máscara que le protegerá la nariz en los encuentros que le queden en la Eurocopa. Francia se mide este viernes a Holanda en el segundo partido de ambos en el torneo que se está jugando en Alemania. Mbappé, salvo sorpresa, estará disponible para Didier Deschamps.

«Todo va en la dirección correcta, pudo salir y hacer algo de entreno, las cosas van en la dirección correcta para que pueda estar disponible mañana (por el encuentro del viernes). Vamos a asegurarnos de que esté disponible», comentó el selecccionador de Francia este jueves en la rueda de prensa previa al partido ante Holanda.

Con todo ello, Mbappé es la gran duda de los franceses. El delantero galo, nuevo jugador del Real Madrid, sufrió un aparatoso golpe en su cara después de cabecear un centro de Griezmann en una falta lateral en los últimos minutos del partido ante Austria. Después de rematar, el francés impactó su rostro contra el hombro de Danso y se rompió la nariz.

Mbappé se quedó tendido en el suelo y tuvieron que entrar las asistencias médicas para atenderle y frenar la hemorragia que sufría. El delantero intentó continuar jugando, pero le fue imposible y tuvo que ser sustituido en el descuento de un partido en el que Francia terminó ganando por la mínima.

Con esta lesión, Mbappé no se operó y jugará con esta máscara en la que exhibe la bandera de Francia. Está perfectamente personalizada, con las iniciales de su nombre (K de Kylian, M de Mbappé) y con las dos estrellas que tiene Francia como dos veces campeona del mundo (1998 y 2018). Cabe recordar que Mbappé no ha marcado todavía ningún gol en sus participaciones en la Eurocopa, torneo que Francia no gana desde el año 2000.