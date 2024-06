Guerra civil en la selección francesa: no hay acuerdo para sacar un comunicado contra Le Pen

Los jugadores de la selección francesa viven estos días en una división continua por el aspecto político. Las últimas elecciones europeas supusieron un terremoto, Emmanuel Macron convocó comicios legislativos y ese contexto político está muy presente en la concentración de los franceses en la Eurocopa. En los últimos días sobre este tema hablaron Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé o Marcus Thuram, aunque otros como Andrien Rabiot, también internacional francés y titular en el equipo de Didier Deschamps, se desmarcó y no quiso hacer un discurso contra Marine Le Pen, que es la protagonista de toda la polémica.

Todo este asunto ha provocado una guerra civil en el vestuario de Francia, favorita para ganar la Eurocopa y que en su estreno en el torneo ganó por 0-1 a Austria. Los galos juegan su segundo encuentro este viernes ante Países Bajos, un duelo muy importante, ya que pueden cerrar el pase a octavos y porque también se está pendiente de Kylian Mbappé, que sufrió el grave percance en su nariz en el primer partido.

Con todo ello, la concentración de la selección francesa es un polvorín sobre como tienen que afrontar ellos el contexto político en su país. La intención de varios internacionales era que se sacara un comunicado conjunto en el que todos los jugadores pusieran palabras al sentir del vestuario sobre estas elecciones legislativas. Ese grupo lo lideraba, entre otros, Mbappé, que cuando habló el pasado domingo y mostró su rechazo «contra los extremos» ya avanzó que «vamos a hacer algo muy pronto».

Se refería a un comunicado que mostrara el sentir de los jugadores franceses, pero ese comunicado no llega. No se descarta que en algún momento de la concentración se pueda hacer, ya que las elecciones legislativas se llevarán a cabo mientras ellos sigan en la Eurocopa, pero por el momento no lo hay y es por las enormes diferencias que tienen los jugadores.

Existen grupos muy diferenciados en el equipo francés. Por un lado, aquellos que sí tienen mucho interés en que salga un texto consensuado por todos llamando a votar «contra los extremos», según Mbappé, o contra el partido de Marine Le Pen, según quieren otros jugadores como Thuram o Dembélé.

Según cuenta L’Equipe, ese comunicado que querían que saliera está en «stand-by» y no saldrá principalmente porque no todos quieren que salga. Hay varias sensibilidades y por ahora en el vestuario no quieren meterse en más líos. Sin embargo, hay jugadores con muchas ganas de politizar la selección y de convertirla en un ariete contra Le Pen. Piden que se haga una votación, aunque todavía son minoría en un vestuario alterado por este motivo.

La Federación pidió no politizar la selección

La otra parte del vestuario, la que no quiere saber nada de política, está liderada por Adrien Rabiot y tiene en general el apoyo de la Federación Francesa, que ya hizo un comunicado en el que pedía no politizar la selección nacional.

«La Federación Francesa de Fútbol se suma a la necesaria convocatoria al voto, exigencia democrática. También quiere que todos comprendan y respeten su neutralidad como institución, así como la de la selección nacional de la que es responsable. Por tanto, conviene evitar cualquier forma de presión y utilización política del equipo francés», comunicó el mayor organismo del fútbol francés.

Por ahora no hay comunicado que unifique el criterio de los jugadores de la selección de Francia, aunque no se descarta que sí lo haya antes del 30 de junio, día en el que los franceses están llamados a votar -en primera vuelta- a las urnas en las elecciones legislativas.