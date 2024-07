Con Lamine nos vamos a Berlín

«Lamine Yamal tendrá que hacer más de lo que ha hecho si quiere llegar a la final», decía Rabiot en la previa de la semifinal. Pues toma, que diría el otro. España está en la final de la Eurocopa y gracias a un golazo ante Francia del futbolista del Barcelona, quien con ese tanto batió todo tipo de récords.

En la vida a veces es mejor mantenerse callado y no llamar al infortunio, debió pensar el jugador centrocampista galo cuando a los 21 minutos cogía un balón en tres cuartos de campo, levantaba la cabeza, se colocaba, sacaba su izquierda a pasear y metía el balón por la escuadra para devolver las tablas al marcado. Tremendo golazo el de este niño con alma de crack mundial.

Lamine Yamal se convirtió a los 16 años y 362 días en el goleador más joven en hacer un gol en toda la Eurocopa. Nadie había marcado en una Eurocopa ni en un Mundial con menos de 17 años. Ni siquiera Pelé, que lo hizo en Suecia 1958 con 17 años y 241 días. Estamos ante algo único en la historia del fútbol y sí, es español.

La Eurocopa de Lamine Yamal está siendo espectacular. Tres asistencias y un gol hasta el momento. Y menudo gol. Posiblemente, el mejor de la competición. Va a ser muy complicado que alguien le quite este honor, como el premio de mejor jugador del partido que la UEFA le otorgó tras este encuentro. Más que merecido

Lamine Yamal es un jugador diferente. Se le ve en cada acción. Se le nota cuando sale al campo, cuando coge el balón, cuando encara, cuando levanta la cabeza. Se le nota siempre. Es un pedazo de futbolista que el próximo 13 de julio, en la previa de la final, celebrará los 17 años. Y lo mejor es que su techo es totalmente desconocido.

Navas, que último servicio a España

Posiblemente, Múnich fue testigo del último servicio a España de Jesús Navas, de un campeón del mundo. El último que sigue estando en condiciones de defender la camiseta de la selección española. El hombre que lo ha ganado todo con nuestro país, firmó, a sus 38 años, 58 minutos sobresalientes. Y eso que el cometido que tenía en la banda derecha no era sencillo.

Sin Carvajal ausente por sanción, le toco ser titular y verse las caras con Mbappé. Campeón del mundo contra campeón del mundo. No era sencilla la tarea, pero cumplió a la perfección. Si bien es cierto que el nuevo jugador del Real Madrid dio la asistencia en el gol de Kolo Muani, durante el resto de los minutos en los que ambos coincidieron en el campo el sevillano sujetó a la perfección al francés. Un partidazo y un último servicio a España de un jugador de leyenda.

Cucurella contra todos

Marc Cucurella jugó un grandísimo partido contra Francia, como el resto del equipo español, pero es que además se sobrepuso a todo. La afición alemana no supera la eliminación en cuartos de final y lo pagó con el español, al que le recordaron con pitos cada vez que tocaba la pelota la mano que no fue señalada en la prórroga. No fue señala porque era mano, pero no falta y, además, la acción venía precedida de otra mano de un jugador alemán y de un fuera de juego. No obstante, poco le importó para dar un auténtico recital.

Don Luis de la Fuente y su equipo

No hace falta decir mucho más. Luis de la Fuente planteó un partido perfecto para que España juegue este domingo la final de la Eurocopa. Ni siquiera el gol ni los minutos posteriores al tanto encajado, donde el combinado nacional más sufrió, alteraron el plan de un partido que salió a la perfección.

Y también hay que darle su mérito a su equipo, sobre todo a los que se encargan de la recuperación Lo que han hecho entre el partido de Alemania y Francia es admirable. Los jugadores españoles terminaron muy tocados el duelo del viernes, pero este martes volaron sobre el césped de Múnich para llegar a la final.

Las notas de España