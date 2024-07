Jesús Navas: «Tengo que estar muy enchufado para parar a Mbappé»

España es una selección joven que sueña con ganar. Ya lo hicieron muchos el pasado verano en la Liga de Naciones, pero la Eurocopa son palabras mayores. Los hombres de Luis de la Fuente aspiran a lograr el primer gran título para nuestro país 12 años después y hacer lo que hicieron leyendas como Iniesta, Iker, Xavi, Ramos o Jesús Navas, que es el único superviviente de aquellas gestas y que a sus 38 años quiere dejar de defender la camiseta de la selección española con otro título.

Jesús Navas (Los Palacios, 1985) atiende a OKDIARIO horas antes de jugar las semifinales de la Eurocopa nervioso y con una timidez que siempre le ha acompañado. Le cuesta reírse y sentirse cómodo ante las preguntas. Sólo se destensa un poco cuando hablamos de su pueblo, Los Palacios, y de ciclismo, una pasión que le acompaña en el día a día. Sin Carvajal, sancionado, será titular salvo sorpresa inesperada en el lateral derecho del combinado español y tendrá la misión de parar a Mbappé. Por suerte para todos, si ante los periodistas se muestra incómodo, dentro del campo se quita cualquier timidez para convertirse en un jugador de plenas garantías.

Pregunta: ¿Cómo está? Nosotros algo nerviosos charlando con un campeón del mundo.

Respuesta: Muy bien, la verdad.

P: ¿Cómo está su pie? Vaya imágenes vimos del partido ante Albania. Cuéntenos como vivió ese momento. El doctor Claudio nos dijo que lo pasó mal.

R: Al final fueron las ganas de jugar y disfrutar. Estar con mi Selección es algo único. También se daba la circunstancia de que Dani Carvajal tenía tarjeta y que podía perderse el siguiente encuentro. Somos un equipo, una familia y estamos todos unidos.

P: ¿Cómo está viviendo estos días? Su última fase final. Muy especial, ¿verdad?

R: Muy ilusionado por todo, por cómo lo estamos haciendo y por cómo lo estamos disfrutando. Estamos ilusionando a todo el país y esa es nuestra alegría más grande. Estamos con muchas ganas.

P: Vamos a hablar un poco de ciclismo, una de sus grandes pasiones. Si el España-Alemania fue el Tourmalet, ¿qué puerto le ponemos al España-Francia?

R: La verdad que no sé cuál decirte… Venga el Alpe d’Huez puede ser.

P: Usted es un apasionado del ciclismo. Acabamos entonces con ese mito de que el Tour sirve para echarse la siesta.

R: Lo suelo seguir en la concentración, sí. Pero sigo todo. El Giro, la Vuelta, los monumentos, las carreras de un día… Todo. La verdad es que me encanta el ciclismo y disfruto mucho.

P: Los ciclistas en cada etapa hacen un ejercicio de resistencia. Es un poco como ha hecho usted en su carrera deportiva.

R: Sí. Al final es sacrificio, es disfrutar, es darlo todo… Eso es lo que te hace llegar hasta aquí y conseguir grandes cosas.

P: Usted tiene un cuerpo de ciclista, pero nos han dicho que come una barbaridad. ¿Cómo se hace eso?

R: Tengo un cuerpo que me lo puedo permitir. Al final he realizado buenos entrenamientos, he descansado bien y eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí.

P: ¿Horas y horas de gimnasio también?

R: Gimnasio no suelo hacer mucho la verdad. Nunca he hecho mucho y me ha ido bien así.

P: Seguimos con el ciclismo. Se ha hablado mucho de que a esta España le falta un crack mundial. Ahora ya se va dando cuenta la gente de que hay muchos cracks mundiales en este equipo. ¿Podemos decir que es una España de gregarios?

R: Es lo que nos está haciendo llegar lejos. Tenemos un gran grupo, estamos muy unidos y todos lo damos todo al máximo. Y eso es lo que te lleva a los objetivos.

P: Hablemos de Luis de la Fuente. ¿Ha sido muy importante para usted, verdad?

R: La verdad que sí. Es un entrenador especial. Es fundamental. Nos ayuda al máximo. Es muy sencillo y humilde. Al final eso es lo que te lleva a conseguir cosas grandes. Y es lo que hacemos nosotros en el grupo. Ser personas normales, tranquilas y disfrutando de lo que hacemos.

P: Fabián le decía a un compañero que su secreto está en los tomates de Los Palacios. ¿Es el secreto también para usted, no?

R: Sí. Los tomates son fundamentales para nosotros. Él se llevó más tomates que yo tras ganar la Liga de Naciones. Yo con mi peso poco (risas).

P: Gavi, Fabián y un campeón de todo. ¿Qué tiene Los Palacios?

R: Es increíble dónde estamos y lo que hemos conseguido con tres jugadores aquí. A Gavi desearle todo lo mejor para su recuperación. Y el pueblo está muy orgulloso con nosotros, igual que nosotros de nuestro pueblo. Y a seguir disfrutando. Para los niños es algo muy importante porque nos ven como un espejo donde mirarse. Es algo muy bonito.

P: La selección española tiene un equipo con chicos muy jóvenes. Por ejemplo, Lamine Yamal con 16 años. Usted tiene 38. ¿Le respetan como es debido? ¿Se le trata con galones a un campeón del mundo en la concentración?

R: Sí. Al final es eso lo que nos hace llegar hasta aquí. Somos gente muy sencilla y muy unida. Un grupo de amigos. La verdad que eso es fundamental. Y ellos aprendiendo de todo, de cada día, que eso es lo más importante. Y nosotros ayudándoles en cada momento.

P: Cuándo piensa en la diferencia de edad entre Lamine Yamal y usted, ¿le da vértigo?

R: Me siento orgulloso de seguir disfrutando con mi selección, con mi país… Las cosas se han hecho bien y por eso sigo aquí.

P: Usted también empezó muy joven. ¿Cómo ha cambiado la vida desde que empezó en esto? ¿Y cómo es Lamine?

R: Yo sigo siendo el mismo. Sencillo y humilde, es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Con una familia que me ha inculcado unos valores. Creo que ellos los tienen también y eso es lo importante.

P: Haciendo una comparación torera, como le gustaría a Luis de la Fuente, vaya morlaco viene por delante el martes con Kylian Mbappé. Será su primer enfrentamiento contra él. Un toro importante.

R: Sí. Ojalá pueda disfrutar del partido, de estar ahí y de ayudar al equipo. Aportando, dándolo todo y al máximo que es lo importante.

P: ¿Qué es más complicado? ¿Parar a Van der Poel en una Clásica de pavés o a Mbappé a campo abierto con balón?

R: Bueno (risas). No sé. Yo creo que lo importante es estar muy concentrados y estar muy unidos todo el equipo. Tenemos un grupo muy bueno y eso es lo importante. Y ellos tienen un gran equipo con grandísimos jugadores, no solo a Mbappé, y tenemos que estar muy concentrados.

P: Pero, ¿podemos parar a Mbappé, no?

R: Bueno, a eso vamos. Lo importante es que todos tenemos una ilusión y unas ganas enormes de llegar lejos y a por ello vamos a ir.

P: ¿La misión de parar a Mbappé es más de equipo que de Jesús Navas en particular si Luis de la Fuente le saca como titular?

R: Bueno, es un poco de todos. Tenemos que estar muy concentrados. Al final el equipo que tienen, con grandes individualidades, son todos de un nivel altísimo. Y en todas las zonas del campo vamos a estar muy concentrados.

P: ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio que Carvajal era amonestado y en semifinales le iba a tocar jugar a usted?

R: Se me pasaba llegar a semifinales. Estábamos tan metidos en ese encuentro que eso era lo más importante.

P: ¿Cree que si España gana la Eurocopa, tras la temporada que ha hecho, Carvajal sería merecedor candidato de optar al Balón de Oro?

R: Yo lo apoyo al máximo. Es un compañero, un amigo y ojalá pueda conseguir ese éxito. Nos quedan dos pasitos, ojalá ganemos la Eurocopa y él pueda lograrlo.

P: ¿Qué le diría a aquellos que dudan de que usted pueda frenar a los atacantes franceses?

R: Me he enfrentado a tantísimos rivales de tantísimo nivel que da igual. Es un partido muy grande, tengo que estar muy enchufado y ya he vivido situaciones muy bonitas como esta.

P: ¿Ha sido un regalo del fútbol compartir un año entero junto a Sergio Ramos?

R: Poder disfrutar con él está claro que sí. He vivido toda mi vida en el fútbol, desde el Sevilla hasta la selección española. Me alegró mucho su vuelta. Quería estar con su familia y disfrutar de ellos. Fue un año complicado en lo deportivo, pero logró lo que quería.

P: ¿Se retira este mes de diciembre?

R: Sí. Lo tengo decidido. Llevo varios años jugando con la cadera dolorida. Sé sufrir, pero esa situación es complicada.

P: Se retirará, entonces, en el Santiago Bernabéu. Puso en pie a San Mamés la pasada temporada, sería bonito una ovación también de ese escenario, ¿no?

R: Cada partido va a ser algo increíble. Ojalá pueda disfrutar de victorias con mi Sevilla. Eso sí, ahora estamos disfrutando con la selección española.

P: ¿Nos puede explicar qué pasó esos dos días de comunicados suyos y del Sevilla?

R: Al final terminé contento porque era lo que queríamos. Yo quería terminar en el Sevilla y disfrutar con mi afición, que se lo merecen.

P: ¿Se pudieron hacer mejor las cosas desde la presidencia?

R: Lo importante es que voy a vivir estos momentos y me despediré siendo feliz.

P: ¿Por qué ha renunciado a cobrar?

R: En la situación que está el club es importante estar en todos los momentos. Para mí lo importante es mi afición, mi Sevilla y mi gente.